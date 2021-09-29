Ученики даже не могут написать свое имя: в США учительница уволилась из-за дистанционки

Учительница начальной школы в штате Иллинойс уволилась из-за онлайн-формата обучения, на которое ученики перешли во время пандемии коронавируса. По ее словам, дети даже не умеют написать свое имя, а педагоги разочарованы действиями властей.

Последней каплей для учительницы стало требование сдавать тест на COVID-19 только в определенных лабораториях города.

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Почему учительница решила уволиться

Учительница второго класса Марбет Шилл внезапно уволилась из государственной школы Франклина. После этого она опубликовала в соцсети ролик об упадке духа и разочаровании в политике округа, которая, по ее словам, мешает учителям выполнять свою работу.

"Никогда за шесть лет работы я не испытывала такого низкого морального духа среди наших сотрудников", – говорит Шилл на видео.

Она говорит, что раньше даже когда дела шли тяжело, учителя пытались поддерживать друг друга, но не в этом году.

В этом году нам сказали, что компьютеры могут выполнять нашу работу лучше, чем мы. Раздать, собрать и заставить более 20 детей подключаться к различным учебным платформам несколько раз в день – непростая задача, и она отнимает так много нашего времени,

– объяснила учительница.

Дети из-за дистанционки имеют низкий уровень знаний

Марбет Шилл отметила, что уровень знаний ее учеников в этом году очень низкий.

"У меня есть ученики второго класса, которые даже не могут написать свое имя. Пожалуйста, расскажите мне, как компьютерная программа собирается это исправить", – сказала она.

Учительница разочарована. По ее словам, она больше не испытывает страсти к своей профессии, потому что теперь ее работа больше напоминает работу няни. В целом персонал школы разочарован и истощен, а их жалобы остаются без внимания.

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Также в этом году учителей государственной школы заставили сдавать тест на коронавирус еженедельно. Последней каплей для учительницы стало требование использовать определенные лаборатории для сдачи теста вместо тех, где ей удобно.

Поэтому Шилл решила снять видео, чтобы свободно сказать о проблемах, важных для нее и других педагогов.

Все боятся, что они потеряют работу... Честно говоря, меня трясло, когда я отправляла это видео,

– сказала учительница.

Президент Федерации учителей города Джефф Адкинс-Дутро рассказал, что видео быстро стало вирусным, поскольку нашло отклик у сотрудников всех государственных школ города. Он добавляет, что чувство подавленности и готовность бросить работу – не редкость среди учителей.

К слову, в Украине Минздрав включил педагогов в перечень профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Если же учителя откажутся или избегут прививки – их будут отстранять от работы.