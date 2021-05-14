Он считает, что угрозу несет тенденция по снижению физической активности среди детей и подростков.

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Ляшко заверил, что по существующим в Украине данным, ученики средней школы (5 – 9 классов) проводят в сидячем положении около 10 часов в сутки, не учитывая ночной сон.

Он добавил, что только 10% украинцев не соблюдали рекомендации ВОЗ по крайней мере 150 минут физической активности средней интенсивности в неделю. В то же время большинство населения (60%) – не занимались физической активностью в свободное время.

Как это влияет на их здоровье

Малоподвижный образ жизни, к которому приводит современное техническое развитие, когда большинство детей сидит в социальных сетях или играет в компьютерные игры, либо выбирает телевизор, а не прогулку или спорт,

– сказал он.

По словам Ляшко, это как раз и приводит к значительному росту количества неинфекционных болезней. Поэтому увеличение физической активности – это цель для Министерства здравоохранения.

Ляшко отмечает, что недавняя публикация научного исследования в британском журнале спортивной медицины говорит о доказанном факте, что физическая активность снижает вероятность перенести COVID-19 в тяжелой форме.

Добавим, что исследования доказывают, что если подростки проводят в сидячем положении более 4 часов в день, то у них увеличивается риск заболеть депрессией до 18 лет.

К слову, современные дети очень мало занимаются спортом. Поэтому мы подготовили советы о том, как заинтересовать детей физическим воспитанием в школе.