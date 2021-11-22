Ученики 11 тысяч школ возвращаются к очному обучению: стоит ли волноваться о здоровье детей

С 22 ноября около 11 тысяч школ возвращаются к очному обучению. Чтобы родители не волновались, глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заверил, что ученики начальных и средних классов не являются основными распространителями вируса.

Так Михаил Радуцкий прокомментировал рекомендацию МОН относительно завершения дистанционного обучения в украинских школах. По его словам, Минздрав, ВОЗ и ЮНИСЕФ просят разрешить детям учиться за партами.

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Специалисты утверждают, что передачу COVID-19 в школах можно предотвратить с помощью карантинных мероприятий.

Министерство здравоохранения и международные организации опровергают информацию, что именно ученики начальных и средних классов являются основными распространителями вируса,

– говорит депутат.

По состоянию на 19 ноября в Украине было закрыто 35% школ. По словам министра образования Сергея Шкарлета, одной дозой вакцинированы 96% работников школ, двумя – 84%. Соответственно в красных зонах теоретически может работать больше заведений.

Радуцкий сообщил, что в связи с постановлением правительства, в школах, которые находятся в городах из красных зон, может продолжаться обучения при условии вакцинации 100% персонала.

По его мнению, на самом деле во многих городах уже несколько недель местные власти "держат" детей на дистанционном обучении.

"Сейчас эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась. По прогнозам Минздрава, в ближайшее время некоторые регионы могут выйти из красной карантинной зоны", – добавил Радуцкий.

Так, местная власть Киева, Одессы, Львова уже решила, что с 22 ноября ученики вернутся к очному обучению.

Теперь нужно особое внимание уделить эпидемиологическим мероприятиям в школах и жестко их соблюдать. Иначе через некоторое время снова придется отправлять детей на дистанционку,

– заметил он.

Кроме того, он напомнил, что международные организации предоставили рекомендации по карантинным мероприятиям в школах. Отдельно:

ученики, педагоги и персонал должны носить маски,

необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию в классах,

нужно разделить учеников и учителей на малые группы, которые не пересекаются в школе,

надо создать механизмы обмена информацией с родителями, учениками и учителями.

К слову, МОН обратилось к руководителям местных органов власти с письмом о возобновлении очного обучения для учащихся. Сергей Шкарлет отметил, что в Украине уже достаточно вакцинированных учителей.

Какие города возобновили очное обучение в Украине:

Киев

Черновцы

Черкассы

Николаев

Ровно

Львов

Ивано-Франковск

Житомир

Харьков

Одесса

Полный текст публикации Михаила Радуцкого:

Отметим, что в других областях обучение в школах частично происходит очно (где вакцинированы 100% работников), частично в онлайн-режиме.

С понедельника ученики 11 тысяч школ возвращаются к очному обучению. Минздрав, ВОЗ и ЮНИСЕФ обратились к органам местной власти с призывом разрешить детям учиться в школах.

Министерство и международные организации опровергают информацию, что именно ученики начальных и средних классов являются основными распространителями вируса. И утверждают, что передачу COVID-19 в школах можно предотвратить с помощью карантинных мероприятий.

Согласно карантинному постановлению правительства, в школах, которые находятся в городах из красных зон, может продолжаться обучение при условии вакцинации 100% персонала. Но на практике во многих городах уже несколько недель местные власти держат детей на дистанционном обучении.

Сегодня в Украине закрыто 35% учреждений среднего образования. По словам министра образования Сергея Шкарлета, одной дозой вакцинированы 96% работников школ, двумя – 84%. Соответственно в красных зонах теоретически может работать больше учебных заведений.

Сейчас эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась. По прогнозам Минздрава, в ближайшее время некоторые регионы могут выйти из красной карантинной зоны. Местные власти Киева, Одессы, Львова уже решили, что с 22 ноября ученики вернутся к очному обучению.

По моему мнению, возвращение учеников за парты – это хорошо. Но нужно особое внимание уделить эпидемиологическим мероприятиям в школах и жестко их соблюдать. Иначе через некоторое время снова придется отправлять детей на дистанционку.

Международные организации предоставили рекомендации по карантинным мероприятиям в школах: ученики, педагоги и персонал должны носить маски, необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию в классах, разделить учеников и учителей на малые группы, которые не пересекаются в школе, создать механизмы обмена информацией с родителями, учениками и учителями.

Более подробно перечень эпидемиологических мероприятий в учебных заведениях приведен в указе главного санитарного врача за 6 сентября. Он предусматривает в частности следующее:

Родителей в школы будут допускать только в защитных масках, после измерения температуры и по предварительному согласованию с руководителем заведения.

Все работники школы должны менять маску каждые 3 часа работы. Если сотрудник учебного заведения имеет температуру тела выше 37,2 градусов или признаки острого респираторного заболевания, то его не допускают к работе с рекомендацией обратиться к семейному врачу.

Ученик, у которого обнаружены признаки острой респираторной болезни, должен надеть маску и быть изолированным в отдельную комнату. Впоследствии руководитель заведения вместе с родителями принимает решение о направлении в больницу. Весь класс ученика с подозрением на болезнь должен пойти на самоизоляцию.