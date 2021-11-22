Так Михаил Радуцкий прокомментировал рекомендацию МОН относительно завершения дистанционного обучения в украинских школах. По его словам, Минздрав, ВОЗ и ЮНИСЕФ просят разрешить детям учиться за партами.
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Специалисты утверждают, что передачу COVID-19 в школах можно предотвратить с помощью карантинных мероприятий.
Министерство здравоохранения и международные организации опровергают информацию, что именно ученики начальных и средних классов являются основными распространителями вируса,
– говорит депутат.
По состоянию на 19 ноября в Украине было закрыто 35% школ. По словам министра образования Сергея Шкарлета, одной дозой вакцинированы 96% работников школ, двумя – 84%. Соответственно в красных зонах теоретически может работать больше заведений.
Радуцкий сообщил, что в связи с постановлением правительства, в школах, которые находятся в городах из красных зон, может продолжаться обучения при условии вакцинации 100% персонала.
По его мнению, на самом деле во многих городах уже несколько недель местные власти "держат" детей на дистанционном обучении.
"Сейчас эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась. По прогнозам Минздрава, в ближайшее время некоторые регионы могут выйти из красной карантинной зоны", – добавил Радуцкий.
Так, местная власть Киева, Одессы, Львова уже решила, что с 22 ноября ученики вернутся к очному обучению.
Теперь нужно особое внимание уделить эпидемиологическим мероприятиям в школах и жестко их соблюдать. Иначе через некоторое время снова придется отправлять детей на дистанционку,
– заметил он.
Кроме того, он напомнил, что международные организации предоставили рекомендации по карантинным мероприятиям в школах. Отдельно:
- ученики, педагоги и персонал должны носить маски,
- необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию в классах,
- нужно разделить учеников и учителей на малые группы, которые не пересекаются в школе,
- надо создать механизмы обмена информацией с родителями, учениками и учителями.
К слову, МОН обратилось к руководителям местных органов власти с письмом о возобновлении очного обучения для учащихся. Сергей Шкарлет отметил, что в Украине уже достаточно вакцинированных учителей.
Какие города возобновили очное обучение в Украине:
- Киев
- Черновцы
- Черкассы
- Николаев
- Ровно
- Львов
- Ивано-Франковск
- Житомир
- Харьков
- Одесса
Полный текст публикации Михаила Радуцкого:
С понедельника ученики 11 тысяч школ возвращаются к очному обучению. Минздрав, ВОЗ и ЮНИСЕФ обратились к органам местной власти с призывом разрешить детям учиться в школах.
Министерство и международные организации опровергают информацию, что именно ученики начальных и средних классов являются основными распространителями вируса. И утверждают, что передачу COVID-19 в школах можно предотвратить с помощью карантинных мероприятий.
Согласно карантинному постановлению правительства, в школах, которые находятся в городах из красных зон, может продолжаться обучение при условии вакцинации 100% персонала. Но на практике во многих городах уже несколько недель местные власти держат детей на дистанционном обучении.
Сегодня в Украине закрыто 35% учреждений среднего образования. По словам министра образования Сергея Шкарлета, одной дозой вакцинированы 96% работников школ, двумя – 84%. Соответственно в красных зонах теоретически может работать больше учебных заведений.
Сейчас эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась. По прогнозам Минздрава, в ближайшее время некоторые регионы могут выйти из красной карантинной зоны. Местные власти Киева, Одессы, Львова уже решили, что с 22 ноября ученики вернутся к очному обучению.
По моему мнению, возвращение учеников за парты – это хорошо. Но нужно особое внимание уделить эпидемиологическим мероприятиям в школах и жестко их соблюдать. Иначе через некоторое время снова придется отправлять детей на дистанционку.
Международные организации предоставили рекомендации по карантинным мероприятиям в школах: ученики, педагоги и персонал должны носить маски, необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию в классах, разделить учеников и учителей на малые группы, которые не пересекаются в школе, создать механизмы обмена информацией с родителями, учениками и учителями.
Более подробно перечень эпидемиологических мероприятий в учебных заведениях приведен в указе главного санитарного врача за 6 сентября. Он предусматривает в частности следующее:
Родителей в школы будут допускать только в защитных масках, после измерения температуры и по предварительному согласованию с руководителем заведения.
Все работники школы должны менять маску каждые 3 часа работы. Если сотрудник учебного заведения имеет температуру тела выше 37,2 градусов или признаки острого респираторного заболевания, то его не допускают к работе с рекомендацией обратиться к семейному врачу.
Ученик, у которого обнаружены признаки острой респираторной болезни, должен надеть маску и быть изолированным в отдельную комнату. Впоследствии руководитель заведения вместе с родителями принимает решение о направлении в больницу. Весь класс ученика с подозрением на болезнь должен пойти на самоизоляцию.