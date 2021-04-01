Ученики начальных классов в Харькове и Житомире возвращаются к учебе после весенних каникул. Для них начнется очное обучение с 5 апреля.

Ситуация со школами и садиками в Харькове

Средние и старшие классы в Харькове учиться дистанционно. Однако ученики могут быть индивидуальные консультации группами по согласованию с родителями и педагогами.

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Директор Департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко рассказала, что 2 апреля у школьников заканчиваются весенние каникулы. Они продолжались в городе две недели вместо одного.

Поэтому уже с понедельника, 5 апреля, школьники в Харькове приступят к занятиям. Учитывая эпидемическую ситуацию, обучение в школах будет осуществляться по смешанной формой. То есть часть детей будет учиться стационарно, часть дистанционно,

– сказала Деменко.

Ученики начальных классов будут учиться в обычном режиме с жестким соблюдением санитарных норм.

"Что касается средних и старших классов, то по согласованию с родителями и возможности, учителя смогут осуществлять, кроме дистанционного обучения, и индивидуальные консультации. Например, с одиннадцатиклассниками, которых можно приглашать группами с целью качественной подготовки к ВНО", – пояснила Деменко.

Добавим, что городские власти заявили, что ученики 1 – 4 классы и младшие дети Харькова продолжат учиться в садиках и школах, даже если там объявят красную зону.

По ее словам, в садиках заболеваемость детей вообще минимальная. На сегодня по городу болеет восемь детей из 43 тысяч дошкольников.

Мы все время на связи с Министерством образования и науки Украины. И такая позиция, даже если "красная" зона, детские сады закрываться не будут, и 1-4 классы будут работать. Ибо вы все молодые люди, у вас маленькие дети, и это просто катастрофа, когда дети маленькие, а их деть никуда,

– сказала Деменко.

Ситуация со школами в Житомире

В Житомире возобновляется очное обучение только для начальной школы. Так, с 5 апреля ученики 1 – 4 классов снова сядут за школьные парты, а ученики 5 – 11 классов и в дальнейшем будут учиться дистанционно.

Заместитель руководителя Житомирского городского департамента образования Светлана Ковтуненко рассказала, что несмотря на пребывание в красной зоне, учащиеся 1 – 4 классов будут учиться в учебных заведениях.

"Когда мы все перешли на дистанционное обучение, то за эти 2 недели в начале у нас было до 80 (73-76) учителей, заболевших, а сегодня этот показатель уменьшился наполовину. Сегодня у нас болеет 46 учителей", – добавила она.

К слову, в Украине количество больных учителей и воспитателей в 1,5 – 2 раза больше, чем учеников или воспитанников. Например, в Кировоградской и Сумской областях болеет 68 учеников и 131 учитель, а также 18 школьников и 44 педагога соответственно.