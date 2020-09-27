Украинским школам не хватает учебников для учеников. Дело в том, что с нового учебного года все русскоязычные школы перешли на украинский язык обучения, однако достаточно учебников в министерстве образования не предусмотрели. Более того, часть книг давно "износилась".

Харьков

В харьковском лицее №89 впервые именно в 2020 году все первоклассники учатся только в украиноязычных классах, сообщает 24 канал.

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Директор Светлана Кириченко рассказала, что проблема с учебниками была, поскольку во всем городе количество украиноязычных классов растет. "Последний раз из государственного бюджета была закупка учебников в 2018 году", – отметила директор харьковского лицея.

Избежать недостатка украиноязычных учебников помог город – местные власти выделили полмиллиона гривен и заранее закупили книги для первоклассников. За 2 года количество украиноязычных первых классов в Харькове выросло до 91%. Впрочем старшие классы пока учатся на русском.



В Харькове закупить учебники помогла местная власть / Фото 24 канал

Львов

А вот во львовских школах книги одалживают друг у друга ученики разных школ.

Возникли проблемы с теми школами, которые начали учиться на украинском языке, а до этого времени использовали учебники, которые были написаны на русском языке. Сейчас они определенное количество учебников получили, но все же этого недостаточно,

– сказала начальница городского управления образования Зоряна Довганык.

В лицее рассказали, что наибольший дефицит с учебниками для 6-классников, ведь именно там сейчас больше всего учеников. Сейчас ученики учатся из тех, что напечатали еще в 2014 году.

"В этом году (2020 году – 24 канал) на обновление шестого класса нам пришли учебники только для истории и для информатики. Другие учебники не обновились", – отметила заведующая библиотеки лицея №51 Ярина Левкив.



Львовские школьники обмениваются учебниками / Фото ukraine.segodnya

Хмельницкий

В Хмельницкой области недостаток учебников испытывают ученики 6 и 7 классов. Кое-где книг не хватает почти для трети детей.

Исполняющая обязанности директора городского департамента образования и науки Надежда Балабуст рассказала, что недостаток книг для 7-х классов – 5% от общей потребности. Для 6-х классов – значительно больше, так как учебники, которые должны были переиздать в 2019 году – так и не переиздали. "Также контингент учащихся города увеличился почти на тысячу человек", – добавила она.

Причины нехватки учебников в Хмельницкой области:

с одной стороны причина нехватки – задержка с перевыпуском учебников;

с другой – увеличение детей в школах именно этой возрастной группы.

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Ученики пользуются электронными книгами

Учителя поощряют учеников загружать электронные учебники, чтобы решить проблему.

Я скачиваю на свой планшет электронные учебники и хожу не с книгами, а с планшетом. Это гораздо удобнее, потому что книги очень тяжелые,

– рассказала 8-классница львовского лицея №51 Анна.

Впрочем родителям пока не советуют спешить покупать книги, ведь они есть в электронном доступе, и чиновники обещают вскоре доукомплектовать все.



Дети предпочитают электронные учебники / Фото kidsvisitor

Можно прийти и сбросить себе на флешку любой учебник для 7 и 6 класса – у нас они в электронном виде. Также есть такие дети, которые отказываются от настоящих учебников и говорят, что у них все есть в электронном варианте", – заверила библиотекарь УВК №16 Марина Ляндебурская.

Учебники в школах "изнашиваются" каждые 5 лет. Именно это и является главной причиной нынешней нехватки. В Институте модернизации содержания образования пообещали в ближайшее время ситуацию исправить.