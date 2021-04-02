С ухудшением эпидемической ситуации из-за пандемии COVID-19 в школах растет количество нарушений прав учеников или учителей. Читайте, какие права нарушают чаще всего и как себя защитить – в материале.

Образовательный омбудсмен ежедневно получает обращения, в которых школы иногда умалчивают случаи инфицирования COVID-19 в заведении, не отправляют своевременно на самоизоляцию контактных учеников или заведение – на дистанционку.

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И это приводит не только к увеличению случаев инфицирования COVID-19 среди учеников, но и, к сожалению, даже к летальному исходу.

Ведь сейчас педагоги болеют больше всего. Отдельные учителя болеют уже не впервые. Потому что они во время исполнения своих профессиональных обязанностей общаются с большим количеством людей, а это – повышенный риск.

Также часть учителей – это люди преклонного возраста, которые являются уязвимой категорией, например, в школьном образовании:

27,5% учителей – в возрасте от 41 до 50 лет;

13,2% – от 55 до 60 лет,

10,4% – от 51 до 54 лет,

14,8% – более 60 лет.

Также все больше учебных заведений снова переходит на дистанционное обучение, ведь стремительно растет количество регионов в красной зоне. Из-за этого увеличивается количество нарушений прав учеников или учителей.

Как ученикам и учителям защитить свои права

Об оплате труда учителей

Учителям, которые пошли на самоизоляцию и оформили листок по временной нетрудоспособности, но продолжают работать дистанционно, выплачивается пособие в размере 50%.

Поэтому педагогам лучше учить онлайн, не оформляя при этом листок нетрудоспособности из-за самоизоляции. Тогда оплата труда будет осуществляться в полном объеме.

Больше о том, как должна оплачиваться самоизоляция учителей и при каких условиях педагог может дистанционно работать на самоизоляции – читайте по ссылке.

О принудительном отправлении учителей в отпуск

Период предоставления ежегодных отпусков по графикам, которые сообщают учителя заранее, согласовывается между ними и директорами. Руководитель школы должен письменно сообщить педагогу о начале отпуска не позднее чем за две недели.

Работнику отпуск без сохранения заработной платы предоставляется только если есть его письменное согласие. А если директор предлагает написать заявление на такой отпуск из-за карантина, учитель имеет полное право отказаться.

Так, отпуск во время карантина возможен только с согласия работника. Или требуйте у директора возможность работать дома.

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О правах учащихся во время онлайн-обучения

Мы ранее говорили о правах учащихся во время дистанционного обучения. Так, в этой статье описаны ответы закона на такие ситуации и вопросы:

Имеет ли право учитель во время онлайн-обучения ставить "2" ребенку, если его не было на уроке? Может ли учитель поставить "2" из-за того, что ученик не смог выполнить задание по техническим причинам? Имеет ли учитель право удалить ребенка из видеоурока, если он выключил камеру? Как ребенку попросить учителя выйти в туалет на онлайн-уроке? Стоит ли привлекать к ответственности родителей, которым безразлично, учатся лиих дети дистанционно?

Как защитить персональные данные во время дистанционного обучения

Учителям необходимо следить за безопасностью и надежностью рабочих и персональных устройств, которые они используют для проведения дистанционного обучения.

Для этого:

используйте надежные пароли для блокировки устройств;

завершайте сеансы и выходите из учетных записей, если не используете программы;

установите и регулярно обновляйте антивирусное обеспечение.

Также необходимо разграничивать личное и профессиональное общение в интернете. Для этого создайте минимум два аккаунта, с которых вы будете вести общение.

Для родителей и учеников предлагаются следующие рекомендации:

определите, какие технологии, устройства и онлайн-услуги используются в вашем доме;

следите за обновлением антивируса на всех устройствах, выставьте необходимые фильтры в программном обеспечении;

в кругу семьи договоритесь об использовании интернета и личных устройств, в том числе касается отдельных сайтов, поисковых систем и контента;

объясните детям, что прежде чем публиковать фотографии или видео в сети, необходимо сначала спросить разрешения людей, которые там изображены;

подчеркните, что нельзя делиться своими паролями и данными входа в частные аккаунты даже с самыми близкими друзьями;

узнайте, как удалить профиль или мгновенно изменить информацию, если вдруг что-то случится.

Что делать, если права нарушают

В случае нарушения прав участников образовательного процесса – учащихся, родителей, учителей – следует обращаться с жалобой к образовательному омбудсмену. Сделать это можно по этой ссылке.