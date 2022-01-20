В учебных заведениях предусмотрена тренировка по эвакуации участников образовательного процесса не реже одного раза в полгода. В Службе образовательного омбудсмена отмечают, что такие учебные тренировки очень важны.

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Поэтому эксперты подготовили ориентировочную схему для выбора алгоритма действий в случае чрезвычайных ситуаций в учебном заведении. Это – опыт зарубежных специалистов, а также рекомендации украинских экспертов.

Виды чрезвычайных ситуаций

Виды чрезвычайных ситуаций различают по их характеру: техногенные, природные, социальные и военные.

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – это транспортные аварии (катастрофы), пожары, взрывы, аварии с выбросом (угрозой выброса) опасных химических, радиоактивных и биологически опасных веществ, внезапного разрушения сооружений.

Чрезвычайная ситуация природного характера – это опасное геофизическое, геологическое, метеорологическое или гидрологическое явление, деградация почв или недр, пожаром в природных экологических системах, инфекционной заболеваемостью и отравлением людей, и тому подобное.

Чрезвычайная ситуация социального характера – это противоправные действия террористического и антиконституционного направления, или связанное с оружием и опасными веществами, несчастными случаями с людьми, и тому подобное.

Чрезвычайная ситуация военного характера – возникает из-за применения обычного оружия или оружия массового поражения, во время которого возникают вторичные факторы поражения населения.

Что делать в случае чрезвычайных ситуаций

От того, правильно ли работник(и) или учреждение образования оценят ситуацию и выберут соответствующий алгоритм действий зависит жизнь и здоровье как детей, так и работников.

Действия в случае террористического акта

Законодательство определяет терроризм как общественно опасную деятельность, которая заключается в сознательном, целенаправленном применении насилия путем захвата заложников, поджогов, убийств, пыток и тому подобное.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предлагает следующий порядок действий в случае террористического акта:

не прикасайтесь в транспорте, жилых и общественных помещениях или на улице, ничейных пакетов (сумок), не подпускайте к ним других. Сообщите о находке сотруднику полиции;

в присутствии террористов не выражайте свое недовольство, воздержитесь от резких движений, криков и стонов;

при угрозе применения террористами оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, как можно дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц;

используйте любую возможность для спасения;

если произошел взрыв – примите меры к недопущению пожара и паники, окажите домедицинскую помощь пострадавшим;

старайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщите их прибывшим сотрудникам спецслужб.

Действия в случае захвата помещения:

сохранять спокойствие и пытаться избежать контакта с террористами;

как можно тише уведомить правоохранительные органы о террористической атаке, а также о своем местопребывании;

не приближаться к дверям и окнам;

четко выполнять инструкции и команды правоохранителей;

спрятать свои документы и визитные карточки.

Действия при эвакуации

Эвакуация из здания учебного заведения необходима не только во время пожара, но и землетрясений, наводнений и других чрезвычайных ситуаций, если она опасна для людей, которые там находятся.

Правила пожарной безопасности для учебных заведений и учреждений системы определяют, что во время проведения эвакуации и тушения пожара необходимо:

определить безопасные эвакуационные пути и выходы в безопасную зону в кратчайшие сроки;

ликвидировать условия, которые способствуют возникновению паники. С этой целью работникам учреждений нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

эвакуацию людей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;

в зимнее время на усмотрение лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут заранее одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла и тому подобное;

тщательно проверить все помещения, чтобы исключить пребывание в опасной зоне детей;

выставлять посты безопасности на входах в здания, чтобы исключить возвращение детей и работников в здание, где возник пожар;

при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

чтобы предотвратить распространение огня, дыма, следует воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекла.

Правила эвакуации для детей:

Не говори – чтобы слышать учителя.

Не беги – чтобы не пострадать.

Не толкайся – чтобы не пострадали другие.

Не возвращайся – чтобы оставаться в безопасности.

Учеников также просят соблюдать все указания педагогов и, в случае необходимости, по просьбе взрослых, помочь другим детям эвакуироваться. По прибытию в безопасную зону, не расходиться и оставаться вместе с классом.

Правила эвакуации для педагогов:

Эвакуация осуществляется по соответствующему звуковому сигналу, который активирует администрация или лицо, обнаружившее пожар.

Напомните детям о главной цели эвакуации, их безопасности и правилах эвакуации.

Закройте двери и окна.

Проверьте безопасность маршрута для эвакуации.

Во время эвакуации советуют объединять два класса, и во время перемещения один учитель возглавляет колонну, а другой завершает колонну детей двух классов.

Помогите детям с инвалидностью и маленьким детям.

Эвакуация осуществляется только до определенного места (место для каждого класса определяется во время тренировочных учений и не меняется).

По прибытии на определенное место, проверьте наличие всех детей по списку.

Оставайтесь со своим классом и просите учеников быть вместе, быть всем классом вместе, никуда не расходиться.

Если опасные условия исчезли, сделайте обратную эвакуацию назад в классы, следуя тем же правилам.

Действия в случае стрельбы, взрывов

В случае проведения антитеррористической операции (стрельбы, взрывов) рекомендуют:

лечь на пол лицом вниз, положив руки ладонями на затылок;

четко выполнять команды сотрудников антитеррористического подразделения избегая резких движений.

Действия в случае перестрелки

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предлагает следующие рекомендации в случае перестрелки:

Если стрельба застала вас на улице, сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в полный рост. Укрытием могут служить выступы домов, памятники, бетонные столбы и тому подобное.

Помните! Автомобиль – не лучшая защита, потому что его металл тонкий, а горючее – взрывоопасное.

При первой возможности спрячьтесь в подъезде дома, подземном переходе, дождитесь окончания перестрелки.

Проводите мероприятия для спасения детей, при необходимости прикройте их своим телом. По возможности сообщите об инциденте сотрудникам полиции.

Если в ходе перестрелки вы находитесь дома – укройтесь в ванной комнате и лягте на пол, так как находиться в комнате опасно из-за возможности рикошета. Находясь в укрытии, следите за возможным началом пожара.

Если пожар начался, а стрельба не прекратилась, покиньте квартиру и укройтесь в подъезде, дальше от окон.

Действия в случае пожара

Правилами пожарной безопасности для учебных заведений и учреждений системы образования, утвержденных приказом МОН определяется порядок действий в случае возникновения пожара.

Руководствуясь ими, работник заведения и учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, резкое повышение температуры в помещении и тому подобное), обязан:

немедленно сообщить об этом по телефону в ближайшее пожарно-спасательное подразделение;

привлечь систему оповещения людей о пожаре;

приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

известить о пожаре руководителя заведения и учреждения или лицо, его замещающее;

организовать встречу пожарно-спасательных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в заведении и учреждении средствами пожаротушения.

Руководитель заведения и учреждения или лицо, его замещающее, который прибыл на место пожара, обязан:

проверить, сообщено ли пожарно-спасательному подразделению о возникновении пожара;

осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарно-спасательных подразделений;

в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

организовать проверку наличия всех участников учебно-воспитательного процесса, эвакуированных из здания, по спискам и журналам учета учебных занятий;

выделить для встречи пожарно-спасательных подразделений лицо, которое хорошо знает размещение подъездных путей и водоисточников;

удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

в случае необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

прекратить все работы, не связанные с мерами по ликвидации пожара;

организовать отключение сетей электро - и газоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара.

В каждом заведении и учреждении приказом или инструкцией устанавливается противопожарный режим, содержащий порядок действий в случае возникновения пожара: порядок и способ оповещения участников образовательного процесса, последовательность их эвакуации, вызова пожарно-спасательных подразделений, остановки технологического и учебного оборудования, отключение электроустановок, лифтов, применения средств пожаротушения и т. п. с учетом особенностей здания, его планировки, расположения и тому подобного.

Кто должен обладать навыками домедицинской помощи

В профессиональных стандартах учителей начальных классов и учителей школ, директоров указаны трудовые функции (компетентности), среди которых имеется здоровьесберегающая компетентность, к которой относится способность оказывать домедицинскую помощь.

Умение и способность оказывать домедицинскую помощь не формируется за один курс обучения, ведь знания и умения, которые не используются, со временем забываются, поэтому учиться и практиковать умение нужно периодически.

Обучение учащихся и учителей действиям в чрезвычайных ситуациях

Статьями 39-42 Кодекса гражданской защиты Украины определено, что обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях осуществляется:

по месту работы – работающего населения;

по месту обучения детей дошкольного возраста, учащихся и студентов.

Добавим, что организация обучения работающего населения возлагается на ГСЧС, местные государственные администрации, органы местного самоуправления, а обучение детей дошкольного возраста, учащихся и студентов – на МОН.

Практическое закрепление теоретического материала осуществляется путем ежегодного проведения Дня гражданской защиты.

Ежегодно МОН издает приказ об утверждении плана основных мероприятий гражданской защиты, в котором предусмотрено проведение различных мероприятий, в частности тренировки в учебных заведениях. Например, предусмотрено проведение:

практической тренировки по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации участников образовательного процесса не реже одного раза в полгода;

Дня гражданской защиты и Недели знаний по основам безопасности жизнедеятельности в школах;

Недели безопасности ребенка в садиках.

В других странах советуют проводить 3 противопожарных обучения в год и как минимум одну полную тренировку по разным видам безопасности в разных видах сценариев, в разное время.

Эти тренировки следует рассматривать как реальные события, без предупреждения учащихся, что значит действовать и адаптироваться в реальной ситуации. Но перед этим за несколько дней/недель стоит провести обучение учеников в классах для ознакомления.