Солист популярной музыкальной группы предлагает школам использовать идею платить детям за учебу. Такое мнение он высказал в фильме об образовании в Украине “2045: новая национальная идея”.

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Тарас Тополя считает, что ребенку в школе нужен азарт к обучению.

"Если дашь ребенку в школе азарт – не в плохом понимании слова, а азарт обучения, – он будет это делать даже без контроля родителей, будет пытаться ухватывать знания", – отметил артист.

Поэтому, по его мнению, в школе необходимо ввести стипендии.

Я уже давно говорю, что нам нужны стипендии для детей, как личные, так и стипендии для класса. Нам нужны бонусы, система мотивации и "плюшек" для того, чтобы дети хотели учиться и достигать успеха,

– убеждает Тополя.

Певец предлагает вводить такую систему бонусов: чтобы дети набирали баллы, которые потом могли обменять на поездку в лагерь.

"Тогда дети будут подтягивать друг друга, тогда у них будет коллективная история: если сам не справлюсь, то вместе мы точно сможем чего-то достичь", – добавляет он.

По словам Тараса Тополи, как только у детей будет азарт, а не только участие в олимпиадах, которые никому не нужны, сразу в украинском образовании увеличится успеваемость.

К слову, завершилась IX Всеукраинская интернет-олимпиада от проекта “На Урок”, к которой присоединилась почти половина украинских школ. Ученики из каких областей показали лучшие результаты – читайте в статье.