В Министерстве образования отметили, что вузы и колледжи должны принимать документы учащихся, несмотря на то, что у них нет паспорта в форме ID-карты.

Министерство образования и науки направило разъяснения руководителям университетов, колледжей и профтехов с информацией о поступлении лиц, которые из-за своих религиозных убеждений отказываются получить паспорт в форме ID-карты.

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Такие дети при поступлении как раз могут проходить судебную процедуру для получения паспорта гражданина Украины в форме книжки (стандартного формата).

В МОН отметили, что для поступления такой категории учеников в учреждения предвысшего и высшего образования между МОН и Государственной миграционной службой Украины достигнуто соглашение.

Так, колледжи и вузы, среди других документов абитуриента, должны принимать еще и свидетельство о рождении и письмо территориального подразделения ДМС,

– говорят в Минобразования.

Итак, для поступления в 2021 году школьники, которые отказались получать паспорт в форме ID-карты, подают лично:

свидетельство о рождении;

письмо территориального подразделения Государственной миграционной службы с подтвержденной информацией, что этот ученик – гражданин Украины;

заявление на имя руководителя учебного заведения.

К слову, опубликовали рейтинг лучших университетов мира 2021 года, которое заключило агентство QS Quacquarelli Symonds. Интересно, что в этот список попали и четыре популярных вуза из Украины.



Украинские вузы попали в список лучших университетов мира / Инфографика 24 канала