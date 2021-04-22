Отметим, что уроки, посвященные Дню памяти Чернобыльской трагедии и Дню чествования участников ликвидации ее последствий, должны не запугивать школьников, а учить делать выводы и не допускать такого в будущем.
Интересно МАУ осуществит спецполет в Чернобыль накануне 35-летия со дня аварии на ЧАЭС: стоимость
Сейчас перед учителями лежит довольно сложная проблема – воспитать поколения людей, которые посмотрят на эти трагические события под другим углом.
Почему важно говорить о Чернобыле? Авария на ЧАЭС – это трагедия всемирного масштаба, однако более 60% украинцев не могут вспомнить дату, причины и последствия аварии. По этой ссылке вы найдете новейшие рассекреченные документы по аварии.
8 элементов информативного урока о Чернобыле
- Подготовьте тематическую презентацию.
- Ознакомьте школьников со статистическими данными (люди, территории, последствия).
Чернобыльская катастрофа в цифрах / Инфографика 24 канала
- Предложите ученикам заранее подготовить доклады, касающиеся темы.
- Старшие школьники могут найти в художественной литературе упоминания о трагедии. Младшие ученики могут нарисовать рисунки к теме.
- На уроках трудового обучения или других занятиях подготовьте вместе с детьми памятные колокола, которые давно стали символом трагедии.
- Если есть технические возможности, продемонстрируйте документальные видеоматериалы из архивов.
- Пригласите на урок ликвидатора или покажите его рассказ на видео, где он делится воспоминаниями о том времени.
- Найдите или предложите ученикам отыскать информацию о современных методах защиты от радиации и способах борьбы с ее негативным воздействием.
Блокбастер "Трансформеры 3: Темная сторона Луны" / "Операция в Чернобыле":
Отметим, что уместной будет выставка тематических рисунков или самоделок, которые дети подготовят заранее.
Кроме того, можно создать вместе с учениками информационный плакат "Колокола Чернобыля". Для этого необходимо заранее подготовить лист формата А1 и заготовки-колокольчики. Именно на них каждый ученик сможет написать известный ему факт об аварии, высказать свое мнение о трагедии.
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На сегодня снято много качественных документальных фильмов о Чернобыле, выберите сюжет для своих учеников или продемонстрируйте интересные уникальные съемки, например, "Припять с высоты птичьего полета. 30 лет после аварии".
Видео о Чернобыльской катастрофе: история о трагедии
К слову, 26 апреля 2021 года исполняется 35 лет со времени Чернобыльской трагедии. Именно 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый энергоблок. Мир 2 дня не знал о трагедии. Только потом жителей Припяти, Чернобыля и людей 30-километровой зоны эвакуировали. Подробнее о Чернобыльской трагедии читайте здесь.