Отметим, что уроки, посвященные Дню памяти Чернобыльской трагедии и Дню чествования участников ликвидации ее последствий, должны не запугивать школьников, а учить делать выводы и не допускать такого в будущем.

Интересно МАУ осуществит спецполет в Чернобыль накануне 35-летия со дня аварии на ЧАЭС: стоимость

Сейчас перед учителями лежит довольно сложная проблема – воспитать поколения людей, которые посмотрят на эти трагические события под другим углом.

Почему важно говорить о Чернобыле? Авария на ЧАЭС – это трагедия всемирного масштаба, однако более 60% украинцев не могут вспомнить дату, причины и последствия аварии. По этой ссылке вы найдете новейшие рассекреченные документы по аварии.

26 апреля на сайте СhornobylLessons.com учитель любой школы Украины сможет найти "Урок памяти Чернобыля", разработанный специально для каждого с первого по одиннадцатый классы, и организовать его просмотр для своих учеников.

8 элементов информативного урока о Чернобыле

Подготовьте тематическую презентацию .

. Ознакомьте школьников со статистическими данными (люди, территории, последствия).



Чернобыльская катастрофа в цифрах / Инфографика 24 канала

Предложите ученикам заранее подготовить доклады , касающиеся темы.

, касающиеся темы. Старшие школьники могут найти в художественной литературе упоминания о трагедии. Младшие ученики могут нарисовать рисунки к теме.

к теме. На уроках трудового обучения или других занятиях подготовьте вместе с детьми памятные колокола, которые давно стали символом трагедии.

Если есть технические возможности, продемонстрируйте документальные видеоматериалы из архивов.

из архивов. Пригласите на урок ликвидатора или покажите его рассказ на видео, где он делится воспоминаниями о том времени.

или покажите его рассказ на видео, где он делится воспоминаниями о том времени. Найдите или предложите ученикам отыскать информацию о современных методах защиты от радиации и способах борьбы с ее негативным воздействием.

Игра Stalker. О компьютерной игре S.T.A.L.K.E.R. дети, бесспорно, слышали. Интересно, что одной из тем для игры стала Чернобыльская зона. Так, в 2011 году вышел блокбастер "Трансформеры 3: Темная сторона Луны", где одной из задач героев становится операция в Чернобыле, в Припяти.

Блокбастер "Трансформеры 3: Темная сторона Луны" / "Операция в Чернобыле":



Отметим, что уместной будет выставка тематических рисунков или самоделок, которые дети подготовят заранее.

Кроме того, можно создать вместе с учениками информационный плакат "Колокола Чернобыля". Для этого необходимо заранее подготовить лист формата А1 и заготовки-колокольчики. Именно на них каждый ученик сможет написать известный ему факт об аварии, высказать свое мнение о трагедии.

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На сегодня снято много качественных документальных фильмов о Чернобыле, выберите сюжет для своих учеников или продемонстрируйте интересные уникальные съемки, например, "Припять с высоты птичьего полета. 30 лет после аварии".

Видео о Чернобыльской катастрофе: история о трагедии

Важный совет для учителя! Акцентируйте внимание не столько на трагедии, сколько на способах (реализованных или нет), которые человечество изобрело для борьбы с экологическими проблемами и радиационным загрязнением.



И избегайте неискреннего пафоса или наигранного трагизма, иначе есть большая вероятность, что урок превратится в очередное "отбывание времени".

К слову, 26 апреля 2021 года исполняется 35 лет со времени Чернобыльской трагедии. Именно 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый энергоблок. Мир 2 дня не знал о трагедии. Только потом жителей Припяти, Чернобыля и людей 30-километровой зоны эвакуировали. Подробнее о Чернобыльской трагедии читайте здесь.