В школах ученикам могут не ставить оценки по некоторым предметам на время карантина: подробности
Во время дистанционного обучения школы могут отказаться от 12-балльной шкалы оценивания и за некоторые предметы ставить "зачтено".
Об этом говорится в законе о полном общем среднем образовании, передает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
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Согласно ему, школы могут оценивать учеников по собственной шкале. Но впоследствии это стоит перевести в баллы. В частности, такую оценку учителя могут использовать для таких предметов:
- Физическая культура;
- Трудовое обучение;
- Изобразительное исскуство;
- Музыкальное искусство;
- Основы здоровья и тому подобное.
Зато педагоги рекомендуют оценивать школьников по некоторым предметам не по 12-балльной шкале, а – "зачтено"/"не зачтено", если более 50% уроков проводится дистанционно.
К слову, ранее МОН рекомендовали школам самостоятельно решать вопрос о переносе каникул с учетом эпидемиологической ситуации. Также рекомендуется ввести гибкую структуру образовательного процесса.
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