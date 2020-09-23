Во время дистанционного обучения школы могут отказаться от 12-балльной шкалы оценивания и за некоторые предметы ставить "зачтено".

Об этом говорится в законе о полном общем среднем образовании, передает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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Согласно ему, школы могут оценивать учеников по собственной шкале. Но впоследствии это стоит перевести в баллы. В частности, такую ​​оценку учителя могут использовать для таких предметов:

Физическая культура;

Трудовое обучение;

Изобразительное исскуство;

Музыкальное искусство;

Основы здоровья и тому подобное.

Зато педагоги рекомендуют оценивать школьников по некоторым предметам не по 12-балльной шкале, а – "зачтено"/"не зачтено", если более 50% уроков проводится дистанционно.

К слову, ранее МОН рекомендовали школам самостоятельно решать вопрос о переносе каникул с учетом эпидемиологической ситуации. Также рекомендуется ввести гибкую структуру образовательного процесса.