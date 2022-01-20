Полиция разыскала "минера" ​​и пообщалась с ним. За его поступок ответственность будут нести родители.

К теме В нескольких городах Украины учеников переводят на дистанционку из-за псевдоминирований

Ученик 9 класса "заминировал" 4 школы

Подросток позвонил в полицию и сообщил о "минировании" двух школ. "В каких городах он не уточнил и быстро бросил трубку", – отметили в полиции. Поэтому правоохранители эвакуировали четыре учебных заведения в Черкассах и Смеле (поскольку там есть школы, номера которых указал парень).

Во время проверки правоохранители не нашли взрывчатку, однако установили личность "минера". Им оказался ученик 9 класса одной из школ в городе Смела.

Подростка, который "заминировал" 4 школы, уже задержали

Почему подросток такое сделал

Подросток объяснил полиции, что сообщил о "заминировании" школы, чтобы их учебное заведение перевели на дистанционное обучение.

Полиция уже пообщалась с опекунами молодого человека. Правоохранители подчеркнули, что за действия несовершеннолетних отвечают их родители.

Также правоохранители продолжают работу над тем, чтобы выяснить, кто несколько дней подряд "минировал" учебные заведения Черкасс.

Какое наказание за псевдоминирование? За сообщение о фейковом минировании предусмотрена ответственность в виде разного срока лишения свободы. За подобные поступки детей к административной ответственности будут привлечены их родители (им придется заплатить штраф). В то же время за реальное минирование здания предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет. А если такие действия привели к тяжким последствиям или совершены во второй раз – грозит от 4 до 8 лет заключения.

К слову, в учебных заведениях и вокруг них часто происходят чрезвычайные ситуации. Именно от умений и навыков учеников и учителей зависит их жизнь и здоровье. Как действовать в различных чрезвычайных ситуациях – читайте в статье.