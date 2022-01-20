Полиция разыскала "минера" и пообщалась с ним. За его поступок ответственность будут нести родители.
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Ученик 9 класса "заминировал" 4 школы
Подросток позвонил в полицию и сообщил о "минировании" двух школ. "В каких городах он не уточнил и быстро бросил трубку", – отметили в полиции. Поэтому правоохранители эвакуировали четыре учебных заведения в Черкассах и Смеле (поскольку там есть школы, номера которых указал парень).
Во время проверки правоохранители не нашли взрывчатку, однако установили личность "минера". Им оказался ученик 9 класса одной из школ в городе Смела.
Подростка, который "заминировал" 4 школы, уже задержали
Почему подросток такое сделал
Подросток объяснил полиции, что сообщил о "заминировании" школы, чтобы их учебное заведение перевели на дистанционное обучение.
Полиция уже пообщалась с опекунами молодого человека. Правоохранители подчеркнули, что за действия несовершеннолетних отвечают их родители.
Также правоохранители продолжают работу над тем, чтобы выяснить, кто несколько дней подряд "минировал" учебные заведения Черкасс.
К слову, в учебных заведениях и вокруг них часто происходят чрезвычайные ситуации. Именно от умений и навыков учеников и учителей зависит их жизнь и здоровье. Как действовать в различных чрезвычайных ситуациях – читайте в статье.