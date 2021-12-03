Вследствие этого педагог могла быть получить вред психическому или физическому здоровью.

К теме В Хмельницком учительница травила учеников: выгоняла с уроков, заставляла бегать, материла

На судебном заседании мать парня частично признала вину в совершенном правонарушении. Она объяснила, что в то время когда ее сын ел в классе, зашла учительница.

Она опоздала на урок и начала кричать на него и заставила выбросить еду. В результате между ними возник словесный конфликт. Позже она узнала, что ее сын опубликовал в инстаграме видео в отношении этой учительницы.

Мать сообщила, что сын извинился перед учительницей.

Какое решение принял суд? К административной ответственности мать не привлекли, поскольку истек срок для наложения административного взыскания.

К слову, на Херсонщине ученица 8 класса стала жертвой кибербулинга от одноклассников. Подростки создали ее фейковую страницу в инстаграме и издевались над девушкой. В частности, публиковали фото ученицы с различными подписями нецензурного характера и рисовали на странице непристойные вещи.