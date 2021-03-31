Под Полтавой 12-летний школьник умер прямо во время перерыва между уроками. Вероятно, ребенок упал с высокого крыльца школы.

Трагедия произошла 30 марта в школе села Лука. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины смерти ребенка, а также изучают медицинскую документацию школьника.

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Учителя сразу вызвали скорую медицинскую помощь. Медики пытались спасти парня, но все усилия оказались напрасными.

Мальчик умер на месте происшествия. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна определить причину смерти.

По неофициальной информации издания "Лохвица News", причиной смерти мальчика в школе могло стать падение с высокого крыльца парадного входа, который в зимнее время закрыт.

Но пока неизвестно, сам ли ученик упал с лестницы, или его толкнул кто-то из школьников. Полиция проводит опрос свидетелей.

К слову, недавно ученик 11 класса из Запорожья попал в реанимацию после того, как во время перерыва в школе с ним произошла клиническая смерть. Спасти жизнь ребенку врачи не смогли.