Что делать учителю, если ученик столкнулся с онлайн-буллингом или секстингом в интернете
Министерство образования и науки обнародовало справочник, который предусматривает план действий для педагогов в случае, если кто-то из их учеников столкнется с кибербуллингом в интернете. Как правильно на это реагировать учителям – читайте ниже.
МОН совместно с образовательным проектом # stop_sexтинг презентовало справочник "Рекомендации по онлайн-безопасности для учителей, психологов и руководителей школ", передает пресс-служба ведомства.
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В МОН отметили, что справочник разработан для того, чтобы учителя и психологи знали, как правильно реагировать и своевременно оказывать помощь в случаях, когда ребенок становится жертвой противоправных действий в интернете.
Признаки того, что ребенок состоит находится взаимодействии в онлайне
- ребенок переживает определенный травматический опыт и нуждается в помощи;
- ребенок отдаляется от одноклассников и тех, с кем больше времени проводил вместе;
- ребенок выглядит депрессивным – не контактируют с окружающими, проявляет пассивность;
- наблюдается замкнутость и однотипные ответы на вопросы от взрослых;
- родители могут жаловаться на то, что ребенок исчезает из дома;
- ребенок резко удалил все свои профили в соцсетях и тому подобное.
5 правил, как учителям реагировать на то, что ученик столкнулся с онлайн-буллинг
- Ребенок, который столкнулся с онлайн-риском, нуждается в поддержке, без осуждения или критики.
- Не придавайте ситуации лишней огласки в школе – не делайте из этого скандал или публичное обсуждение, поскольку это еще больше травмирует ребенка.
- Решение ситуации требует включенности как администрации школы, так и родителей ребенка.
- Для сохранения доказательств пострадавший ребенок должен сделать скрин переписки, где видно, кому и когда были отправлены материалы.
- Важно остановить распространение такого контента с помощью удаления изображений в диалогах ребенка, в "облаке", на устройствах и тому подобном.
К слову, согласно исследованию в 2019 году в Украине, каждый третий ребенок готов встретиться с онлайн-другом в реальной жизни. И только 15% украинских родителей знают, что делать, столкнувшись с проблемой в интернете.
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