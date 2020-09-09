Министерство образования и науки обнародовало справочник, который предусматривает план действий для педагогов в случае, если кто-то из их учеников столкнется с кибербуллингом в интернете. Как правильно на это реагировать учителям – читайте ниже.

МОН совместно с образовательным проектом # stop_sexтинг презентовало справочник "Рекомендации по онлайн-безопасности для учителей, психологов и руководителей школ", передает пресс-служба ведомства.

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В МОН отметили, что справочник разработан для того, чтобы учителя и психологи знали, как правильно реагировать и своевременно оказывать помощь в случаях, когда ребенок становится жертвой противоправных действий в интернете.

Признаки того, что ребенок состоит находится взаимодействии в онлайне

ребенок переживает определенный травматический опыт и нуждается в помощи ;

; ребенок отдаляется от одноклассников и тех, с кем больше времени проводил вместе;

ребенок выглядит депрессивным – не контактируют с окружающими, проявляет пассивность;

– не контактируют с окружающими, проявляет пассивность; наблюдается замкнутость и однотипные ответы на вопросы от взрослых;

родители могут жаловаться на то, что ребенок исчезает из дома;

ребенок резко удалил все свои профили в соцсетях и тому подобное.

5 правил, как учителям реагировать на то, что ученик столкнулся с онлайн-буллинг

Ребенок, который столкнулся с онлайн-риском, нуждается в поддержке, без осуждения или критики.

Не придавайте ситуации лишней огласки в школе – не делайте из этого скандал или публичное обсуждение, поскольку это еще больше травмирует ребенка.

– не делайте из этого скандал или публичное обсуждение, поскольку это еще больше травмирует ребенка. Решение ситуации требует включенности как администрации школы, так и родителей ребенка.

Для сохранения доказательств пострадавший ребенок должен сделать скрин переписки, где видно, кому и когда были отправлены материалы.

Важно остановить распространение такого контента с помощью удаления изображений в диалогах ребенка, в "облаке", на устройствах и тому подобном.

Больше о том, что делать учителям в случае онлайн-буллинга, секстинга, онлайн-груминга – читайте в справочнике.

К слову, согласно исследованию в 2019 году в Украине, каждый третий ребенок готов встретиться с онлайн-другом в реальной жизни. И только 15% украинских родителей знают, что делать, столкнувшись с проблемой в интернете.