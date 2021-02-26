Порой ученики учатся дома по индивидуальной образовательной программе. Учителя, которые проводят обучение для этих детей, могут получать дополнительную оплату.

Как учатся ученики на домашней форме

Ученики, которые получают образование на домашней (семейной) форме обучения, проходят оценивание учебных достижений не реже чем 4 раза в год, в том числе итоговое и аттестацию.

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Задания для итогового оценивания и аттестации составляет школа с учетом ожидаемых результатов обучения, установленных в образовательной программе.

Для учащихся по семейной (домашней) форме отводится:

на проведение итогового, формовочного оценивания – 1 академический час по каждому предмету;

на проведение завершающего (итогового) оценивания – 1-2 академических часа;

на проверку письменных работ – 20 минут на каждую работу по государственному языку или языкам национальных меньшинств;

еще 30 минут на каждую работу по всем другим учебным предметам;

на проведение консультаций – 15 минут на одного ученика по каждому учебному предмету (но не более 3 часов на учебный предмет соответствующего класса в год).

Как оплачивается работа учителей с этими учениками

Положение об индивидуальной форме обучения не содержит норм, определяющих порядок оплаты труда учителей за часы работы с учеником.

В целом за проведение занятий по индивидуальной форме, в том числе с использованием технологий онлайн-обучения, оплата осуществляется в соответствии с законодательством в сфере образования.

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Другие виды деятельности педагогических работников относительно организации обучения по индивидуальной форме (разработка индивидуального учебного плана, подготовка и проведение оценивания знаний учащихся и др.) школа может оплачивать за счет собственных доходов и других источников.

МОН указывает, что поскольку ученик, который получает образование по семейной (домашней) форме, является учеником соответствующего класса, в который он зачислен, то он может проходить итоговое оценивание или аттестацию со всеми учениками своего класса. В этом случае дополнительная оплата учителям не осуществляется.

Зато в случае невозможности проведения итогового оценивания, аттестации вместе с учениками класса оплата труда учителей осуществляется по почасовой оплатой.