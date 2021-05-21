В Одесской области ученик 8 класса подорвал петарду во время урока: ему оторвало палец

В подольской школе №2 в Одесской области ученик 8 класса подорвал петарду прямо на уроке. От взрыва петрады он сам пострадал, его доставили в больницу.

Очевидцы рассказали, что парень поджег петарду и хотел выбросить ее, но не успел.

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Поэтому, она разорвалась в его руках. В школу сразу вызвали скорую помощь. Сейчас 14-летний школьник находится в отделении скорой помощи.

В полиции добавили, что в результате розрива петарды ему оторвало палец.

В сети появилось видео с места происшествия, которое сняли очевидцы. На нем видно петарду и следы крови возле парты ученика. Посмотреть видео – можно по этой ссылке.

К слову, несколько месяцев назад из-за опасного развлечения с петардой серьезные травмы получила 10-летняя девочка из Кременчуга. С рваной раной руки ее госпитализировали в местную детскую больницу. Детали – читайте здесь.