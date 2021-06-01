Перевела российское произведение: школьницу из Винницкой области лишат премии из-за плагиата

Ученица София из Хмельника Винницкой области недавно выиграла Всеукраинскую литературную премию за лучшее фантастическое произведение. Впоследствии выяснилось, что в работе школьницы присутствует плагиат, поэтому ее лишат премии.

За победу в конкурсе София Ф. должна была получить денежное вознаграждение в размере пяти тысяч гривен.

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Но уже 27 мая организаторы двух других литературных конкурсов "РБЖ Азимут" и "Зоряна Фортеця" обнародовали совместное заявление, в котором девушку обвинили в плагиате.

Они обнаружили, что девочка прислала почти дословный перевод рассказа "Розы и масла" Анатолия Медведева, который осенью 2020 года занял первое место на конкурсе журнала "Химия и жизнь" в России.

Настоящий автор также подтвердил, что он не переводил свой текст на украинский и не давал на это согласия. Поэтому, они дисквалифицировали рассказ "Шовковиця" Софьи Ф.

Мы считаем, что плагиат в любом случае неприемлем. Не имеет значения, откуда брались тексты. Никакие вероятные денежные премии и ценные призы не стоят испорченной репутации,

– сказали литературоведы.

Председатель Винницкой областной организации Национального союза писателей Украины Вадим Витковский заявил, что девушку лишат премии имени Игоря Федорова, которую она выиграла накануне.

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Интересно, что эксперты нашли другие рассказы, которые Софья Ф. подавала на конкурсы. Они также оказались переводами с российских профильных сайтов.

"В частности, "Останнє відлуння" занял второе место на конкурсе произведений в жанре фантастики и фэнтези от Херсонской областной библиотеки для детей. На самом деле это оригинал "Третье эхо", взятый с российского конкурса "Пролет фантазии", – говорят литераторы.

К слову, министра образования Сергея Шкарлета также подозревают в плагиате. Однако ОАСК принял решение о незаконности действий с НАОКВО по поиску плагиата в работах министра. На это в ведомстве ответили, что обжалуют решение в суде.