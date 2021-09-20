Ученическая сборная из Украины завоевала первое место на Всемирных спортивных играх U-15

Украинская сборная получила 148 медалей и заняла первое место в общекомандном зачете на первых Всемирных ученических спортивных играх U-15, которые проходили 11 – 19 сентября в Сербии.

Украинские школьники заработали 69 золотых, 42 серебряных и 37 бронзовых медалей. Украинскую сборную представлял 251 спортсмен. В общем в соревнованиях приняли участие 2 500 учеников в возрасте 13 – 15 лет из 35 стран мира.

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Украинские школьники представляли 15 видов спорта:

бадминтон,

баскетбол,

баскетбол 3х3,

вольная и греко-римская борьба,

волейбол,

дзюдо,

каратэ,

легкая атлетика,

плавание,

спортивное ориентирование,

настольный теннис,

тхэквондо (ВТФ),

футбол,

шахматы.

Украинская федерация школьного спорта рассказала, что в первый день соревнований мощно выступили украинские пловцы, завоевав 12 наград. Легкоатлеты отметились еще 7 медалями. А еще в этот день было дзюдо – 4 награды, каратэ – 3 награды и спортивное ориентирование – 3 награды.

На следующий день наша копилка пополнилась сразу 48 наградами. Отлично поработали борцы классического стиля, которые завоевали 10 медалей. Дзюдоисты тоже продемонстрировали достойный результат – 7 медалей. Представители каратэ и тхэквондисты завоевали по 4 награды, легкоатлеты – 6 медалей, а пловцы – 13 медалей.

Украинцы произвели настоящий фурор на Всемирных школьных играх. Уверены, что о наших борцах еще долго будут вспоминать в мире ученического спорта. 10 золотых из 10 возможных наград – и тут вряд ли что-то можно добавить. Стопроцентный результат показали и две пары спортсменов по настольному теннису – в итоге два золота,

– написали в ведомстве.

Последние два соревновательных дня в сумме принесли 34 медали. Всего было разыграно 172 комплекта наград. В то же время со спортивными соревнованиями для учащихся проводились образовательные и культурные мероприятия, поскольку цель события – развивать взаимоуважение, толерантность, единение и дружбу.

Ученическая сборная из Украины завоевала первое место / Фото Украинской федерации школьного спорта

В МОН добавили, что впервые в Украине состоится Чемпионат мира среди школьников по футболу и зимняя Всемирная Гимназиада-2023. Такое решение принято Международной федерацией школьного спорта в Белграде (Сербия).

Федерация школьного спорта (ISF) – это международная многоспортивная организация, признанная Международным олимпийским комитетом (МОК) с 1995 года, объединяет 132 национальные школьные спортивные организации со всего мира.Она ежегодно организует более 10 международных спортивных соревнований и массовых спортивных и образовательных мероприятий для школьников в возрасте от 6 до 18 лет.