Инцидент произошел 6 декабря после уроков около 14.30. Директор школы №35 Виктор Арват говорит, что девятиклассница сама решила пойти на подобный эксперимент.

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По его словам, два года в школе дети пользуются антисептиком из-за карантина, но никому в голову не приходило его пробовать.

А здесь 9 класс. Девочка экспериментировала, выясняла, изменит ли кола цвет, если добавить антисептик, изменит ли кола вкус или нет,

– рассказал Виктор Арват.

Когда об этом узнали педагоги и школьная медсестра, они вызвали скорую помощь. Жалоб не было, но на всякий случай девочку забрали в больницу, понаблюдали за ней и уже через несколько часов она была дома.

После этого случая в школе проведут разъяснительную работу с учениками.

Важно! Антисептик АХД 2000 содержит изопропанол, главная опасность которого заключается в том, что при попадании в организм он быстро превращается в ацетон, то есть становится смертельно опасным для человека. Отравление происходит даже при небольшом количестве изопропанола внутрь: достаточно выпить всего 50 миллилитров продукта, чтобы вызвать сильное опьянение и острую токсикологическую реакцию.

К слову, на днях в школе на Киевщине восьмерым ученицам стало плохо из-за резкого запаха неизвестной жидкости, которую их одноклассники нашли на свалке. По данным полиции, жидкостью с резким запахом является антисептиком.

Текст публикации телеграм-канала:

"Девятиклассница выпила антисептик в школе сама, никто ей ничего не подмешивал", – директор школы №35. Как выяснилось, инцидент произошел вчера после уроков около 14.30. Об этом рассказал директор школы №35 Виктор Арват.

"Два года в школе пользуются этим антисептиком и никому в голову не приходило его пробовать. А здесь 9 класс. Девочка экспериментировала, выясняла, изменит ли кола цвет, если добавить антисептик, изменит ли кола вкус или нет", – рассказал Виктор Николаевич.

Когда об этом узнали педагоги и школьная медсестра, они вызвали скорую помощь. Жалоб не было, но на всякий случай девочку забрали в больницу, понаблюдали за ней и уже через несколько часов она была дома. После этого случая в школе проведут разъяснительную работу.