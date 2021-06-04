Ученица распылила перцовый баллончик в школе Харькова: эвакуировали 750 детей

В Харькове в гимназии №153 эвакуировали 750 детей из-за одной ученицы. Очевидцы рассказали, что девочка из 7 класса применила перцовый баллончик. Школьница признается, что сделала это случайно.

Ученица случайно нажала на кнопку баллончика, после чего она подошла к учителю и рассказала обо всем.

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Из-за этого в гимназию вызвали экстренные службы спасения. Они эвакуировали более 750 детей и проветрили три этажа школы. Вскоре детей снова пустят в классы.



Детей эвакуировали из школы в Харькове / Фото РедПост

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. А ученица 7 класса объяснила, что перцовый баллончик ей дали родители для самообороны.

К слову, 28 апреля в одесской школе №22 во время урока случился конфликт между учеником и учительницей. На видео заметно, как учительница подходит к ученику, а тот распыляет ей в лицо перцовый баллончик.

Впоследствии в соцсетях одноклассники парня рассказали, что он сделал это из-за угрозы учительницы "позвонить матери школьника", ведь та недавно умерла.