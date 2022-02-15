Ученица поскользнулась на территории школы и сломала позвоночник: шокирующие подробности и видео

Недавно в Мелитополе Запорожской области ученица 5 класса поскользнулась на школьном дворе и сломала позвоночник в пяти местах. Администрация заведения через месяц после инцидента составила акт о несчастном случае, и обвинили во всем саму школьницу.

Девочка поскользнулась и сломала позвоночник

Инцидент с ученицей 5 класса школы №15 в Мелитополе Настей Тарасовой произошел еще 14 января. Вместе с мамой они вошли во двор школы, но по дороге девочка поскользнулась и упала на спину.

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Школьницу сразу завезли в травмпункт, где врач выписал мазь и направил девочку к хирургу.

А вот хирург Лечебно-диагностического центра заподозрил у Насти компрессионный перелом позвоночника. Снимки МРТ подтвердили опасения. Диагноз – компрессионный перелом пяти позвонков грудного отдела.

После этого девочку госпитализировали в Запорожскую областную больницу. Но и здесь маме пришлось добиваться того, чтобы это организовала больница – ведь сначала ей было предложено сделать это за собственные деньги.

В школе обвинили ученицу

Через месяц, 14 февраля, мать школьницы получила от администрации школы "акт о несчастном случае", который составила соответствующая комиссия. Члены комиссии, в которую вошли два заместителя директора и общественный инспектор по охране труда, подписали документ еще 19 января.

Согласно акту, школьница сама виновата в произошедшем. "Вывод комиссии: несчастный случай произошел по неосторожности ребенка", – указано в акте.

Среди профилактических мер по предотвращению подобных "несчастных случаев" комиссия поручила классному руководителю 5-Б, где учится Настя, провести с детьми беседу о правилах поведения во время гололеда.

Вывод комиссии по инциденту в школе / Фото "РИА Мелитополь"

Мама девочки утверждает, что тротуар и школьный двор в момент падения школьницы не были обработаны противогололедными материалами. По ее словам, в тот день посыпали только лестницу, а на близлежащей территории было очень скользко. Но в документе об этом ни слова.

Видео падения ребенка

Издание "РИА Мелитополь" опубликовало запись момента падения Насти из камеры наблюдения. На кадрах видно, что мать держит девочку за руку, но не успевает среагировать, когда та падает на спину.

Пока ребенка пытаются привести в чувство, во дворе появляется мужчина с ведром и начинает что-то не спеша разбросать рукой.

Смотрите момент падения школьницы в Мелитополе:

В городском управлении образования и управлении здравоохранения сообщали, что для этого события назначены проверки. Пока новостей от чиновников нет.

Какое сейчас состояние у школьницы

Мама пострадавшей школьницы Вероника говорит, что ей пришлось заказывать частный медицинский автомобиль, чтобы привезти дочь домой из Запорожской областной больницы. Кроме того, по ее словам, через две недели самочувствием девочки никто не поинтересовался.

Сейчас Настя прикована к кровати и не может даже сидеть. Врачи говорят, что лечение и последующая реабилитация после столь сложной травмы будет продолжительной. Девочке как минимум год придется провести в горизонтальном положении. Для Насти изготовили специальный корсет, удерживающий поврежденные позвонки в стабильном положении.

Кстати, учительница английского языка из Харьковской специализированной школы №77 на уроке заламывала руку ученику и тянула его по классу. За этот поступок ей выписали выговор. Детали инцидента – читайте в статье.