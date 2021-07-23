Проректор Черкасского областного института последипломного образования педагогов Наталья Лисовая рассказала историю о том, как одна ученица подавала апелляцию по резкльтату ВНО.

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Из-за обращения ее работу пересмотрели, и по выводам апелляции Татьяне засчитали самые высокие двести баллов по истории Украины.

Почему выпускница подала апелляцию

Девушка сначала по результатам тестирования получила 198,5 баллов.

Но, по словам мамы выпускницы Аллы Новаковской, дочь подала апелляцию, потому что знала, что все написала правильно и была уверена в своих ответах.

Татьяна рассказала, что им выдали карточки результатов и сканированные копии бланков ответов. Она оставила ответ на все вопросы, но на карте показывало, что ей не засчитали одно задание.

Это было задание, где надо было вписать три из семи правильных ответов. Цифры были написаны нечетко, поэтому компьютер их не прочитал. Я была уверена в том, что все выполнила правильно, поэтому решила защищать свои баллы,

– сказала девушка.

Добавим, что девушка планирует поступать в столичный университет.

Что о Татьяне говорят в лицее

Учитель физико-математического лицея Василий Ивангородский уверяет, что у ученицы хорошая память и нестандартный подход к обучению.

"Девочка из семьи врачей, талантливая, креативная, с нестандартным мышлением. Тане удалось совместить хорошую память с творческим подходом и трудолюбием, что и дало такой результат", – отметил педагог.

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Учитель говорит, что в учреждении профильные предметы – математика и информатика, поэтому кое-кого из педагогов удивило, что там учащиеся смогли получить двести баллов по истории.

А Наталья Лесная признается, что в этом году в Черкасской области 15 "двухсотбальников".

К слову, министр образования Сергей Шкарлет отметил, что в этом году 500 участников ВНО получили 200 баллов по одному из экзаменов, 27 участников – получили 200 баллов по двум экзаменам, а один участник получил 200 баллов по трем экзаменам.