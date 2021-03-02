Украинских школьниц в возрасте от 10 до 18 лет приглашают принять участие в международном конкурсе по IТ-предпринимательству Technovation. Победители получат 15 тысяч долларов и поездку в США на мировое соревнование.

Где можно зарегистрироваться на конкурс? Регистрация доступна до 12 марта по этой ссылке. После регистрации в течение 3 месяцев участники должны сформировать команды, выбрать ментора и работать над разработкой прототипа мобильного приложения, которое должно решать определенную социально важную проблему.

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Региональный питч (представление) проектов в Украине состоится в мае-июне 2021 года.

Что нужно делать для участия в конкурсе?

По словам организаторов, девушки сначала должны собрать команду от 2-5 человек. После этого:

выбрать глобальную проблему, которая действительно беспокоит их и общество;

выбрать решение, которое решит данную проблему;

составить бизнес-план (пример можно найти на сайте в разделе Curriculum);

создать приложение;

готовиться к питчу (представлению своего приложения).

Что такое Technovation Это глобальная образовательная организация, которая предоставляет возможность девушкам и семьям стать лидерами.



В частности, программа Technovation Girls привлекает молодых девушек (в возрасте 10-18) стать технологическими предпринимателями и лидерами. При поддержке волонтеров-наставников девушки будут работать в командах, чтобы создавать мобильные приложения, которые решают реальные проблемы.

Подробнее о конкурсе читайте здесь.