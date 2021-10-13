Такую рекомендацию направила Министерству образования и науки Украины Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. А рассказал о ней 12 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

К теме Экономят на отоплении: учеников из черкасских школ отправят на каникулы раньше

Каникулы следует начать раньше: так рекомендовала Нацкомиссия по ТЭБ и ЧС

Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил журналистам, что Нацкомиссия по ТЭБ и ЧС рекомендовала Минобразования изменить дату начала каникул в украинских учебных заведениях.

Это позволит нам сдержать в определенных процентах активный эпидпроцесс, который сегодня зафиксирован на территории нашего государства,

– заявил Ляшко.

Будет ли продолжительность осенних каникул обычной или сколько, собственно, они продлятся – министр пока не смог сказать. Мол, пока речи идет о том, чтобы приблизить каникулы, а дальше правительство будет следить за развертыванием эпидемической ситуации.

Если она ухудшится – рекомендуют каникулы продолжить.

Если нет – "будут другие решения".

Все зависит от ситуации... Вопрос в том, что учебный процесс связан с увеличенным количеством контактов среди взрослого населения,

– подчеркнул глава Минздрава.

И добавил, что "обычно каникулы или приостановка учебного процесса приводит к по меньшей мере на 15% снижению заболеваемости уже через 5 дней после принятия этого решения".

Обратите внимание: сейчас в Украине заболеваемость и смертность от COVID-19 растет. Только 11 октября медики обнаружили почти 2 тысяч новых больных, при этом умерли 352 человека.

Советуем перечитать Сколько школ на дистанционке или каникулах и новые данные МОН о вакцинации учителей