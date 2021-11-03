Каникулы в Харькове

Директор городского Департамента образования Ольга Деменко заявила, что они решили продлить каникулы до 7 ноября. Хотя начали их еще 18 октября, поэтому ученики отдыхают три недели.

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Каким будет обучение в Харькове с 8 ноября

По ее словам, за три недели каникул в Харькове прервали цепь заболеваемости, поэтому с понедельника, 8 ноября, все школы города выйдут на очную форму обучения. Для этого почти везде вакцинированы 100% педагогов.

Обучение продолжат в июне

Директор Департамента образования Харькова заверила, что, вероятно, обучение в городе закончат не в конце мая, а в начале июня. "Уровень заболеваемости традиционно низок, поэтому мы на неделю продолжим обучение в этом учебном году", – сказала Деменко.

Почему в Харькове ввели каникулы вместо дистанционного обучения? В Департаменте образования предпочли каникулы, а не дистанционное обучение, поскольку считают его неэффективным.

"К сожалению, дистанционный формат показал, что это весьма сомнительный путь к обучению, потому что есть дети, которые, конечно, работают в любом режиме, но многие дети не учатся. Мы проанализировали все возможные варианты, но дети должны учиться в школе", – добавила она.

В каких городах также продлили каникулы

Еще несколько регионов в этом году продлили ученикам осенние каникулы до 7 ноября из-за коронавируса и красной зоны. Речь идет про:

Житомир,

Черкассы,

Харьков,

Одессу,

Кривой Рог,

Запорожье,

Ровно.

К слову, в Украине сейчас 15 областей находится в красной зоне. Там некоторые школы продлили каникулы, другие – перешли на дистанционное обучение, а еще часть – работает в очном режиме. Где ученики перешли на дистанционку – читайте в статье.