По всей территории Украины учебный год начнется вовремя – 1 сентября. В то же время с 1 августа начинают действовать новые правила адаптивного карантина.

Учебный год в 2020 – 2021 годов начнется вовремя

Под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля 30 июля прошло всеукраинское селекторное совещание с руководителями областей, на котором обсуждали и учебный процесс, сообщает Правительственный портал.

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В частности, как его организовывать в условиях адаптивного карантина.

Учебный год по всей территории Украины начнется вовремя с 1 сентября в соответствии с особенностями эпидемиологической ситуации в конкретном регионе,

– отметил премьер-министр.

Новые правила карантина

Шмыгаль также обратил внимание, что с 1 августа начинают действовать новые правила адаптивного карантина. Согласно им, все регионы Украины поделят на четыре зоны. В зависимости от эпидемиологической ситуации на отдельных территориях, в районах, городах "красной" зоны будут приниматься отдельные решения.

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Обеспеченность школ

Шмыгаль отметил необходимость обеспечить учебные заведения книжками, завершить все реконструкции и ремонты до 1 сентября.

По его словам, в областях очень низкий процент использования денег по программам "Способная школа" и "Новая украинская школа".

Прошу ОГА дать соответствующие задания своим работникам и поставить на контроль эффективное использование средств. Ресурсы предоставлены, но они не используются,

– пояснил премьер.

По итогам заседания он поручил главам ОГА обеспечить организованное начало 2020 – 2021 учебного года с учетом особенностей эпидситуации.

Что этому предшествовало

В середине июля Минздрав сообщил, что вместе с МОН разрабатывает правила, по которым дети пойдут учиться в школы с 1 сентября.

30 июля главный санитарный врач Виктор Ляшко предоставил временные рекомендации по проведению обучения в учреждениях образования.

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