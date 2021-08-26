Школы будут работать в обычном режиме

По словам Шмыгаля, ситуация с COVID-19 остается контролируемой. А это позволяет начать работу школ в очном режиме.

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Но премьер-министр заявил, что учеба должна происходить с соблюдением простых противоэпидемических правил. Школы подготовлены и имеют все необходимое.

Шмыгаль просит учителей вакцинироваться

Шмыгаль добавил, что важным условием работы, которое гарантирует безопасность учителя и ученика, является вакцинация педагогов.

Призываю украинских педагогов не пренебрегать собственной безопасностью и делать прививки. В Украине есть в достаточном количестве безопасные вакцины ведущих производителей,

– написал он.

Ноутбуки для учителей

Глава правительства также отметил, что каждый педагогический работник должен иметь возможность пользоваться личным компьютером.

В Украине продолжает реализовываться программа обеспечения педагогов необходимыми техническими средствами для организации образовательного процесса, в том числе и в рамках дистанционной формы обучения,

– сказал он.

По словам премьер-министра, в этом году для приобретения ноутбуков учителям государством на места выделена субвенция в размере 1 миллиарда гривен.

К слову, ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет заверил, что 1 сентября дети точно пойдут в школу и начнут учебу в обычном формате.

А руководитель управления школьного и дошкольного образования Юрий Кононенко рассказал, что ученики начальной школы будут учиться без масок. Старшие ученики должны надевать маски, но только на переменах.

Кононенко также добавил, что школы могут проводить праздничные линейки 1 сентября. По его словам, короткую линейку 1 сентября желательно проводить. Однако быть линейке или нет – решает учебное заведение.