По словам Шкарлета, коронавирус уже не такой, каким был в начале. Сейчас развиваются новые штаммы, которые более активны и более агрессивны.

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Однако министр утверждает, что в начале учебного года в МОН рассматривают ситуацию, что, когда еще тепло и нет сопутствующих сезонных заболеваний, в школу ученики пойдут полноформатном режиме.

Сергей Шкарлет добавил, что эпидемическая ситуация в Украине в течение учебного года все-таки будет вносить коррективы в формат обучения школьников.

При любом уровне эпидемопасности образовательный процесс будет продолжаться. Если учебное заведение не сможет работать в очном формате, будут организованы другие формы (смешанная или дистанционная) и дети будут продолжать обучение,

– добавил Шкарлет.



Ведь в мире распространяется новый, более заразный штамм коронавирус "Дельта". В частности, на днях на Львовщине подтвердили 7 случаев заболевания коронавирусом, вызванным штаммом Дельта.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

К слову, правительство издало постановление, что при усиленном карантине будут работать только те школы, где вакцинировано более 80% учителей, даже в красной зоне.

А школы, в которых вакцинировано менее 20% педперсонала, не смогут работать, если регион перейдет из зеленой в другую зону карантина.