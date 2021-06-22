Учебные заведения в Украине перейдут на модель здоровой школы: как это будет работать

22 июня 2021 , 12:08
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Источник:

Всеукраинский форум "Украина 30"

Владимир Зеленский анонсировал переход учебных заведений в Украине на модель здоровой школы. Эта программа, по словам президента Украины, должна способствовать укреплению здоровья и иммунитета.

Презентация модели здоровой школы для украинских детей состоялась на форуме "Украина 30".

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Зеленский отметил, что государство должно быть заинтересовано в том, чтобы украинцев рождалось больше и умирало меньше. Для этого здоровый и активный образ жизни должны стать неотъемлемой частью украинской ментальности.

Начинаться все должно с детства, поэтому первая составляющая нашей программы – это модель здоровой школы. Это восемь компонентов для укрепления здоровья и иммунитета всех учащихся всех школ по всей территории нашей страны,
– сказал президент.

Известно, что модель здоровой школы предусматривет:

  • новые уроки физкультуры,
  • реформу школьного питания,
  • популяризацию спортивных секций и кружков (через онлайн-приложения).

Как будет работать эта модель

У скамеек в парках, спортплощадках и зонах для отдыха будут установлены QR-коды. Каждый желающий сможет просканировать его, перейти по ссылке и загрузить упражнения.


Как будут работать модель здоровой школы / Фото 24 канала (Алена Чернецкая)

Автор: Альона Захарова