Как учебные заведения будут работать в желтой зоне с 23 сентября: объяснение МОН
Источник:Министерство образования и науки
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила установить с 23 сентября желтый уровень эпидемической опасности всех регионах Украины. Из-за этого в учебных заведениях вводятся карантинные ограничения.
Сейчас в некоторых областях достаточно низкий показатель вакцинации педагогов. Поэтому из-за усиления карантина большинство школьников могут перейти на дистанционное обучение.
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Как учебные заведения должны работать в желтой зоне
В МОН пояснили, что при желтом уровне эпидемической опасности посещение учебных заведений разрешено при условии наличия не менее чем у 80% работников одного из документов:
- "желтого" COVID-сертификата, подтверждающего прививку первой дозой вакцины (генерируется через портал "Дия");
- "зеленого" COVID-сертификата, подтверждающего полный курс вакцинации (генерируется через портал "Дия");
- международного свидетельства о вакцинации (выдается семейным врачом после получения полного курса прививок от COVID-19);
- справки 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины);
- COVID-сертификата о выздоровлении лица от коронавируса.
В Минобразования отметили, что справки о сроке действия желтых COVID-сертификатов составляет 120 дней, зеленых сертификатов – 365 дней. Срок действия сертификата о выздоровлении составит 180 дней.
В МОН добавили, что министр образования Сергей Шкарлет начал оперативное совещание с руководителями департаментов (управлений) образования и науки областных, КГГА по решению комиссии ТЭБ и ЧС. Впоследствии по итогам совещания будет предоставлена дополнительная информация.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что если заболеет один ученик, весь класс должен уйти на карантин. А если половина классов в школе на самоизоляции, то все учебное заведение должно закрыться на карантин и установить дистанционку.
К слову, 24 канал подготовил материал о том, в каких областях дети будут и в дальнейшем учиться в обычном режиме, ведь там соблюдены все требования правительства. Сколько школ в Украине будет работать очно в желтой зоне – смотрите отчет по областям.
Ограничение желтой зоны карантина: кратко
- Массовые мероприятия разрешены в случае заполненности зала на 50%.
- На спортивных матчах могут быть заняты 50% зрительских мест.
- Ресторанам и кафе позволяют работать до 24:00 часов.
- Учебные заведения можно посещать группами до 20 человек.