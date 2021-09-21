Сейчас в некоторых областях достаточно низкий показатель вакцинации педагогов. Поэтому из-за усиления карантина большинство школьников могут перейти на дистанционное обучение.

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Как учебные заведения должны работать в желтой зоне

В МОН пояснили, что при желтом уровне эпидемической опасности посещение учебных заведений разрешено при условии наличия не менее чем у 80% работников одного из документов:

"желтого" COVID-сертификата, подтверждающего прививку первой дозой вакцины (генерируется через портал "Дия");

"зеленого" COVID-сертификата, подтверждающего полный курс вакцинации (генерируется через портал "Дия");

международного свидетельства о вакцинации (выдается семейным врачом после получения полного курса прививок от COVID-19);

справки 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины);

COVID-сертификата о выздоровлении лица от коронавируса.

В Минобразования отметили, что справки о сроке действия желтых COVID-сертификатов составляет 120 дней, зеленых сертификатов – 365 дней. Срок действия сертификата о выздоровлении составит 180 дней.

В МОН добавили, что министр образования Сергей Шкарлет начал оперативное совещание с руководителями департаментов (управлений) образования и науки областных, КГГА по решению комиссии ТЭБ и ЧС. Впоследствии по итогам совещания будет предоставлена дополнительная информация.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что если заболеет один ученик, весь класс должен уйти на карантин. А если половина классов в школе на самоизоляции, то все учебное заведение должно закрыться на карантин и установить дистанционку.

К слову, 24 канал подготовил материал о том, в каких областях дети будут и в дальнейшем учиться в обычном режиме, ведь там соблюдены все требования правительства. Сколько школ в Украине будет работать очно в желтой зоне – смотрите отчет по областям.

Ограничение желтой зоны карантина: кратко