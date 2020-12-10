В учебнике "Защита Отечества" за 10 класс авторы допустили возмутительную ошибку. Они проиллюстрировали информацию о Вооруженных силах Украины снимком с российскими военными.

На изображении видно, что военные – в российской экипировке и держат в руках соответствующее оружие. Об этом ляпе в своем телеграм-канале сообщил блогер под ником "Фашик Донецкий".

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На фото российские солдаты в экипировке "Ратник", у первого солдата на фото АК сотой серии, а у второго, на заднем фоне, если не ошибаюсь, ружье производства РФ,

– написал он.

Также он сделал фото соответствующего учебника и просит Минобразования отреагировать на эти ошибки в нем.

Ранее в учебнике "Я исследую мир" для третьего класса в одной из задач заметили алкогольный напиток глинтвейн. Задача была сформулирована довольно забавно и вызвала оживленные споры в соцсетях.

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Звучала она так: "На вершине горы Игорь замерз. Его подруга Лиза предложила согреться, как это иногда делают взрослые, попробовав глинтвейн – напиток, содержащий алкоголь. Как должен поступить Игорь? Смоделируйте поведение детей".