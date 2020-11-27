В Министерстве образования и науки заявили, что из учебника по химии для 9 класса изымут неуместные высказывания о применении соды для лечения онкологии. Так как эти факты были взяты с сайта для пенсионеров.

В МОН рассказали, что история с учебником по химии для 9 класса автора Савчин М. М., где содержится упоминание о лечении рака содой, берет свое начало в 2017 году, сообщает пресс-служба ведомства.

Интересно Настаивают, что сода обладает целебными свойствами: в МОН ответили на инцидент с учебником химии

В частности, этот учебник прошел конкурсный отбор в свое время. "После отбора учебник по химии получил гриф "Рекомендовано Министерством образования и науки Украина", поэтому его напечатали тиражом более 40 тысяч экземпляров во времена министра образования Лилии Гриневич", – сказали в МОН.

Теперь Институт модернизации содержания образования должен изъять неуместные высказывания о применении соды в учебнике "Химия" для 9 класса.

Позиция МОН относительно низкого качества учебников для школ заключается в том, что весь процесс подготовки и отбора учебников перед их изданием требует кардинальных и срочных изменений. Так как на протяжении прошлых лет катастрофически снизилось качество школьных учебников,

– добавляют в министерстве.

Что известно об инциденте с учебником химии для 9 класса

В учебнике указано, что пищевая сода помогает в профилактике и лечении онкозаболеваний, а также в отбеливании зубов. Известно, что эти советы взяли с сайта "Всеукраинской ассоциации пенсионеров".

Фото с фейсбук-страницы Инны Доминой

На что в МОН ранее ответили, что считают такие фейки полезными. Мол, информация о влиянии пищевой соды на здоровье будет способствовать развитию критического мышления у учащихся.

Они объяснили, что информация в учебнике показана не как основная, а как вспомогательная с пометкой "Внимание!" и с оговоркой посоветоваться с врачом. Поэтому, в МОН заявили, что пока нет оснований для отмены в учебнике грифа "Рекомендовано Министерством".