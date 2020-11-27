Из учебника химии для 9 класса изымут факты об использовании соды для лечения рака, – МОН
В Министерстве образования и науки заявили, что из учебника по химии для 9 класса изымут неуместные высказывания о применении соды для лечения онкологии. Так как эти факты были взяты с сайта для пенсионеров.
В МОН рассказали, что история с учебником по химии для 9 класса автора Савчин М. М., где содержится упоминание о лечении рака содой, берет свое начало в 2017 году, сообщает пресс-служба ведомства.
Интересно Настаивают, что сода обладает целебными свойствами: в МОН ответили на инцидент с учебником химии
В частности, этот учебник прошел конкурсный отбор в свое время. "После отбора учебник по химии получил гриф "Рекомендовано Министерством образования и науки Украина", поэтому его напечатали тиражом более 40 тысяч экземпляров во времена министра образования Лилии Гриневич", – сказали в МОН.
Теперь Институт модернизации содержания образования должен изъять неуместные высказывания о применении соды в учебнике "Химия" для 9 класса.
Позиция МОН относительно низкого качества учебников для школ заключается в том, что весь процесс подготовки и отбора учебников перед их изданием требует кардинальных и срочных изменений. Так как на протяжении прошлых лет катастрофически снизилось качество школьных учебников,
– добавляют в министерстве.
Что известно об инциденте с учебником химии для 9 класса
В учебнике указано, что пищевая сода помогает в профилактике и лечении онкозаболеваний, а также в отбеливании зубов. Известно, что эти советы взяли с сайта "Всеукраинской ассоциации пенсионеров".
Фото с фейсбук-страницы Инны Доминой
На что в МОН ранее ответили, что считают такие фейки полезными. Мол, информация о влиянии пищевой соды на здоровье будет способствовать развитию критического мышления у учащихся.
Они объяснили, что информация в учебнике показана не как основная, а как вспомогательная с пометкой "Внимание!" и с оговоркой посоветоваться с врачом. Поэтому, в МОН заявили, что пока нет оснований для отмены в учебнике грифа "Рекомендовано Министерством".
Поделиться новостью
-
Как выбрать качественный домашний принтер: рассказываем, на что обратить внимание при покупке1 октября , 12:16
-
Настаивают, что сода обладает целебными свойствами: в МОН ответили на инцидент с учебником химии25 ноября , 16:43
-
Зарплаты учителей будут расти, несмотря на экономические трудности из-за COVID-19 – Шкарлет24 ноября , 12:36