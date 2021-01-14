В МОН подготовили проект типовой учебной программы для учащихся 5 – 9 классов. В частности, документ предусматривает, что школы могут самостоятельно определять количество учебных часов на изучение каждого предмета или отрасли.

Во время разработки проекта Минобразования учло права относительно академической, организационной и финансовой автономии школы, а также права учителей на академическую свободу. Обсуждение проекту продлится до 28 января, сообщает пресс-служба МОН.

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Что предусматривает проект учебной программы для 5 – 9 классов

Для начала стоит отметить, что в проекте представлены два варианта типовых учебных планов:

для школ с обучением на украинском языке;

для школ, в которых есть классы с обучением на языке коренного народа или национального меньшинства вместе с государственным языком.

Количество часов такое же, как и было раньше. Но школы могут самостоятельно определять количество учебных часов на изучение каждого предмета в пределах заданного учебным планом диапазона (минимальное и максимальное количество учебных часов).

В частности, по сравнению с действующей образовательной программой, в новом проекте МОН увеличено количество часов на изучение украинского языка, иностранного языка, математики, информатики, предметов естественной образовательной отрасли.

Дополнительные часы для изучения некоторых предметов, курсов по выбору, проведения индивидуальных консультаций школа распределяет самостоятельно, учитывая особенности организации обучения и образовательные потребности учащихся.

В то же время предметы и курсы, на которые выделяется 0,5 часа в неделю, рекомендуется изучать в течение одного семестра.

В МОН отметили, что для преподавания интегрированных курсов могут привлекаться несколько учителей соответствующей специальности. К тому же, можно сформировать классы или группы (специальные, инклюзивные, с дистанционной, вечерней формой обучения, с обучением на языке коренного народа и прочее).

Как будут проводить контрольные и семестровые работы:

Текущее и итоговое оценивание результатов обучения учащихся осуществляют в соответствии с требованиями учебных программ с помощью таких форм и способов:

устной (путем индивидуального, группового или фронтального опроса);

письменной, в том числе графической (путем выполнения диагностических, самостоятельных и контрольных работ, тестирования, организации работы с текстами, таблицами, графиками, схемами, контурными картами и т. п);

цифровой (путем тестирования в электронном формате);

практической (путем организации выполнения различных видов экспериментальных исследований и учебных проектов, изготовление изделий, работы с химическими веществами и тому подобное).



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