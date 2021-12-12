Учеба с радостью: почему отсутствие оценок в начальной школе – это преимущество

Один из ключевых принципов НУШ – сосредоточение внимания учеников на процессе обучения, а не на оценках. Поэтому в 2018 году, со стартом реформы новой украинской школы, в Украине отменили бальное оценивание для учеников начальных классов. И эксперты говорят, что в этом есть определенное преимущество.

Учеба без оценок – не новое в современном образовании. Так, известный грузинский педагог Шалва Амонашвили в своих школах ограничивает использование оценок, называя их "костылями хромой педагогики".

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Почему учеба без оценок – это преимущество

О преимуществах обучения без оценок рассказала учительница начальных классов Наталья Сарвади.

Преимущество обучения без оценок – это прежде всего отсутствие страха у ребенка. Ученики с радостью идут в школу, потому что не боятся делать ошибок, не боятся возвращаться домой. Они знают: ошибки бывают у всех – это нормально! И родители не волнуются постоянно из-за оценки своих детей,

– пояснила она.

Сейчас знания учеников 1–4 классов оценивают по уровням:

начальный,

средний,

достаточный,

высокий.

Также используются устные и письменные оценочные замечания учителей, суждения одноклассников о результатах работы друг друга, а также – собственно самооценка учащихся. В тетрадях с печатной основой ученикам после проработки каждой темы предлагают дать оценку собственной работе.

Что стимулирует у учеников желание учиться

Сторонники 12-балльной системы оценивания апеллируют к тому, что без внешней мотивации у детей трудно сформировать желание учиться, но современные учителя придерживаются другого мнения.

Дети растут и развиваются, потому что в них это заложено природой. Для того, чтобы ребенок хотел как можно больше знать, ему должно быть интересно и спокойно. Если же ребенок боится родительского гнева и разочарования, чувствует себя одиноким – он развиваться не может,

– уверяет Наталья Сарвади.

По ее словам, если же школьник живет в духовно богатой среде с родителями, которых все интересует, если у него приветливые друзья, с которыми он общается, то ребенку все интересно. Тогда задача учителя – поддерживать желание учиться.

Преимущества системы оценивания НУШ

Детальный анализ уровня знаний

Ранее табель с оценками был простой и понятной системой оценки для большинства родителей, но "свидетельство достижений" вызывает много вопросов. Главное отличие – значительный объем информации. Например, в свидетельстве достижений учеников 3 класса предмет "Я исследую мир" имеет 16 показателей оценивания, "Математика" – 11, "Иностранный язык" – 4.

К тому же, учитель оценивает развитие личных качеств ученика:

интерес к обучению,

самостоятельность труда,

активность,

инициативность,

доброжелательность,

умение договариваться с другими,

умение управлять эмоциями.

Чтобы расшифровать содержание свидетельства достижений, некоторым родителям нужно хорошо постараться. Я сделала так: сбросила в чат класса фото свидетельства и объяснила простыми словами, что эти все записи означают,

– делится учительница.

Для учеников "свидетельство достижений" – это возможность лучше осознать свои сильные стороны и конкретизировать направления, требующие совершенствования.

Конфиденциальность

Оценивание в НУШ – конфиденциальное, поэтому вызывает у детей меньше стресса. Успеваемость ученика не касается никого, кроме него самого и его родителей. После написания диагностической работы учитель не зачитывает в классе результаты каждого.

То есть дети освобождены от ярлыков "двоечников", "хорошистов" и "отличников", им не нужно бороться за лучшую оценку в классе. При таких условиях учителю легче создать в коллективе атмосферу дружбы, сотрудничества и доверия.

Цель обучения – найти себя

Наталья Сарвади говорит, что она спокойно работает без оценок.

"Мы не можем даже по 12-балльной системе объективно оценить знания учащихся. У каждого из них – свой характер, способности и цели. Дети должны учиться не ради оценки, а для того, чтобы найти себя и дело, которое будет для них интересным", – добавляет она.

Своим воспитанникам учительница предлагает четыре шага к успеху:

Учись!

Ищи себя!

Стань лучшим!

Пусть твой труд будет полезным людям!

Опыт НУШ доказывает, что оценка не является обязательным инструментом формирования мотивации к обучению. Конструктивные отзывы педагога и дружественная среда помогут каждому ученику раскрыть свой потенциал, получить вдохновение к учебе.