По его словам, сейчас информационное поле полно разного рода тревожными сообщениями. Не все соответствуют действительности, а большинство вообще создано с целью нагнетания ситуации и дестабилизации государства.

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Шкарлет отметил, что школы работают в обычном режиме. Только 32 школы на подконтрольной территории Донетчины и Луганщины перешли на дистанционку из-за опасности в регионе.

Я хочу официально проинформировать: образовательный процесс в учебных заведениях, расположенных на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей, продолжается. МОН находится на постоянной связи с департаментами образования указанных областей,

– подчеркнул министр.

Обучение в Донецкой области

Так, в Донецкой области по состоянию на 21 февраля 41 садик (больше 3 тысяч детей) и 49 школ (более 12 тысяч учеников), расположенных вблизи линии разграничения, продолжают организовывать образовательный процесс. В привычном режиме работают 19 садиков и 15 школ.

Еще 21 садик (1,7 тысячи детей) и 19 школ (более 6 тысяч учеников) в Донецкой области работают дистанционно из-за эпидемиологической ситуации.

Из-за ухудшения безопасностной ситуации в дистанционном формате работают 15 школ (больше 2 тысяч учеников). Одно учреждение дошкольного образования (98 детей) не работает.

Обучение в Луганской области

В обычном режиме работают все учреждения дошкольного образования 19 детских садов (где почти 1 100 детей) и 25 школ (более 5 тысяч учеников), которые расположены ближе к линии разграничения в Луганской области.

В связи с обострением безопасностной ситуации переведены на дистанционное обучение 17 школ Счастьенского района Луганской области (больше 3,5 тысяч учеников).

Шкарлет также призвал всех родителей сохранять спокойствие. "Прошу проверять достоверность любых "новостей", критически мыслить и доверять только официальным источникам коммуникации нашей страны", – подчеркнул Шкарлет.

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К слову, 21 февраля Путин выступил с видеообращением. Он наговорил много бреда про Украину. А в конце заявил, что Россия признает боевиков на Донбассе. После этого лидер государства-агрессора подписал договоры с главарями псевдореспублик.

Текст публикации Сергея Шкарлета:

Информирую о деятельности учебных заведений на линии разграничений в Донецкой и Луганской областях. Сейчас информационное поле полно разного рода тревожными сообщениями. Не все они соответствуют действительности, а большинство вообще создано с целью нагнетания ситуации и дестабилизации нашего государства.

В связи с этим я хочу официально проинформировать: образовательный процесс в учебных заведениях, расположенных на подконтрольной Украине территории Луганской и Донецкой областей, продолжается. МОН находится на постоянной связи с департаментами образования указанных областей.

Донетчина: по состоянию на 21 февраля 2022 года 41 учреждение дошкольного образования (более 3 тысяч детей) и 49 школ (более 12 тысяч учеников) Донетчины, расположенных вблизи линии разграничения, продолжают организовывать образовательный процесс.

В привычном режиме работают 19 садиков и 15 ЗЗСО (почти 4 тысячи учеников). 21 садик (1,7 тысяч детей) и 19 школ (более 6 тысяч учеников) работают дистанционно из-за эпидемиологической ситуации.

Из-за ухудшения безопасностной ситуации в дистанционном формате работают 15 ЗЗСО (более 2 тысяч учеников). Одно учреждение дошкольного образования (98 детей) не работает.

Луганщина: в обычном режиме работают все учреждения дошкольного образования 19 детских садов (где почти 1 100 детей) и 25 учреждений общего среднего образования (более 5 тысяч учеников), которые расположены ближе к линии разграничения в Луганской области.

В связи с обострением безопасностной ситуации переведены на дистанционное обучение 17 учреждений общего среднего образования Счастьенского района Луганской области (более 3,5 тысячи учеников).

Прошу всех родителей сохранять спокойствие, так как дети чувствуют вашу тревогу больше всего.