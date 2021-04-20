Бывшая министр образования и науки Анна Новосад заверила, что, согласно исследованию Всемирного банка в 2020 году, из-за низкого качества обучения во время карантина потеряно до 0,9 учебного года.

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Новосад считает, что с нынешними темпами, вакцинация может растянуться на годы, а длительное дистанционное обучение – закрепиться в новой реальности.

Пандемия обострила хронические болезни украинской школы – неравный доступ к качественному образованию, недостаток надлежащего технического обеспечения, низкие возможности для учителей повышать квалификацию и тому подобное,

– говорит Новосад.

Экс-министр образования добавляет, что Украина стремительно приближается к критической точке, когда ни одно вмешательство не поможет выровнять образовательные шансы украинских учеников. Поэтому стоит выучить уроки первого года СOVID-19 и сделать работу над ошибками.



Дети в масках в школе / Фото cdn.meta.ua

"Делать вид, что проблем нет – плохая практика, МОН должно стать координационным центром для борьбы с последствиями пандемии в системе образования”, – говорит Новосад.

По ее словам, в 2020 году местные власти, ученики и учителя преимущественно оставались один на один с проблемой – каждый справлялся так, как мог. Например, Киев и Ивано-Франковск смогли найти средства на средства защиты, а Ровно – нет.

Хотя такие перекосы, по мнению Новосад, должно было бы компенсировать государство, но этого так и не было сделано.

Образование не получило ни копейки из Фонда борьбы с пандемией, хотя для его наполнения в образовательной отрасли забрали более 4,5 миллиарда гривен. Также не было и своевременной и системной методической поддержки для учителей, которая бы помогла им лучше освоить цифровые навыки,

– подчеркнула экс-министр.

И в этом году история повторяется. Несмотря на то, что в госбюджете-2021 заложена субвенция в размере 1 миллиард гривен для пандемии, школы до сих пор не могут использовать этот ресурс. Ведь средства не пошли ”на места".

Новосад добавляет, что также не было и попытки оценить, как карантин повлиял на уровень знаний у детей.

5 шагов, которые должно сделать государство для учеников и учителей

Прежде всего, нужно разработать общегосударственную стратегию открытия школ после карантина. В частности, обеспечить работу по компенсации утраченных знаний, организовать мониторинг соответствия реальных учебных результатов ожидаемым и тому подобное.

Новосад говорит, что уже в ближайшее время МОН должно начать работу над стратегией компенсации утраченных знаний учеников.

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"Мы не можем пользоваться исключительно международными исследованиями, ведь они не отражают нашу специфику. Именно поэтому, МОН стоит использовать свой золотой ресурс – УЦОКО, который может проводить исследования качества образования”, – напомнила она.

Важно максимально использовать все имеющиеся возможности. К примеру, организовывать дополнительные индивидуальные консультации или групповые занятия по определенным предметам для детей.

Учитывая, что Украина имеет одни из самых длинных в Европе каникулы, мы можем несколько удлинить учебный год и организовать дополнительные внеклассные занятия для учеников, которые в этом нуждаются,

– считает экс-министр.

Компенсировать потери могут и внешкольные активности, например пришкольные языковые лагеря. Для этого стоит экосистемным способом объединять мощных партнеров – общественные организации и волонтерские проекты в сфере образования.

И прежде всего, надо обеспечить вакцинацию работников системы образования. Педагоги должны получить приоритетный доступ к вакцинации.

"Стоит максимально усилить положительные практики, которые продемонстрировали эффективность в течение карантинного года. Одной из таких практик является Всеукраинская школа онлайн – это действенный инструмент для учителей и учеников.



Онлайн-обучение во время пандемии / Фото ugorizont.ru

Интернет и, по возможности, гаджеты должны стать доступными всем. Даже ученикам из сельской местности, детям из зоны ООС, школьникам, которые учатся в труднодоступных территориях и тому подобное.

Ситуация в Ивано-Франковской области. Там в горной местности дистанционно обучаются примерно 38 000 учеников. Из них более 13 тысяч не имеют доступа к онлайн-обучению. Задания и материалы они получали через смс.

Больше доверия – обучение учителей и финансовая автономия школ должны стать более гибкими.

Анна Новосад добавила, что реформа Новая Украинская Школа продолжается и во время ее внедрения государство должно учесть опыт пандемии.

"Какой бы сложной ни была ситуация сегодня, мы не имеем права терять фокус на будущем. Пандемия дала нам важный опыт, его нужно учесть при планировании и внедрении реформы”, – подчеркнула она.