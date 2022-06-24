О том, как будет организовываться образовательный процесс 2022-2023 учебного года, на заседании Кабмина 24 июня рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. 24 канал передает детали.

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Учеба начнется 1 сентября и в очном режиме, но не везде

Глава правительства отметил, что вопрос начала учебного года в Украине довольно сложный, ведь связан непосредственно с безопасностью наших детей . Безопасная ситуация в разных регионах нашего государства довольно разная, впрочем уже сейчас понятно, что на прифронтовых территориях вернуться к очного обучения будет невозможно .

Поэтому, по словам премьера, на территориях, постоянно подвергающихся враждебным обстрелам, а также во временно оккупированных населенных пунктах Украины, обучение, конечно же, будет проходить в онлайн-формате .

Местные власти должны проработать весь организационный процесс и очной, и смешанной форм обучения. Правительство советует начать учебный год в школах с 1 сентября. В университетах мы рекомендуем начать обучение с 15 августа, за исключением первых курсов,

– объяснил Денис Шмигаль.

При этом Министерство образования и науки, МВД, Министерство развития общин и территорий, а также ВГА получили поручение обеспечить довоз детей в учебные заведения , а также обеспечить безопасность в учебных заведениях. Органы местного самоуправления, в частности, обязаны :

организовать регулярные учения по эвакуации учащихся в хранилища, а также уроки безопасности;

визуализировать путь к безопасным местам во всех без исключения учебных заведениях Украины;

обеспечить все условия пребывания и обучения в хранилищах;

разместить тревожную кнопку в каждом учебном заведении на случай чрезвычайной ситуации.

К слову, ГСЧС вскоре завершит разработку типовых протоколов безопасности, и в дальнейшем ВГА должны утвердить индивидуальные протоколы безопасности на их основе для каждого учебного заведения и ознакомить с ним учеников и родителей.

Осталось чуть более двух месяцев, чтобы весь учебный процесс сделать максимально безопасным и эффективным. Детские сады, школы и университеты в неприфронтовых территориях должны работать . Это важно, и правительство сделает все, чтобы это произошло в безопасных условиях,

– заверил Денис Шмигаль.

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