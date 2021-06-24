Курсы будут иметь множество практических заданий, благодаря которым слушатели смогут овладеть полезными навыками. Обучение начнется 17 июля.
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Чему можно научиться
Летом львовяне смогут посетить такие бесплатные курсы:
- Продвижение в социальных сетях в SPILNO библиотеке;
- Основы фотографирования в WIKI библиотеке;
- Практический курс по написанию рекламных текстов в Первой Львовской библиотеке;
- Практическая психология в библиотеке на улице Повитряна;
- Эмоциональное выгорание в SMART библиотеке;
- Финансовая грамотность в Сенсотеке;
- Основы создания современной музыки в URBAN библиотеке.
Зарегистрироваться на выбранный курс можно на сайте сети "ЦЕ" до 6 июля.
Добавим, что в прошлом году сеть "ЦЕ" провела 27 курсов для 600 жителей Львова, после чего получила награду одной из лучших образовательных практик в Украине с активизацией общин.
Программа летних курсов во Львове / Фото Львовский городской совет