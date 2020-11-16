Образование в Канаде является очень уникальным, ведь там нет единого министерства образования. Вместо этого, все провинции страны самостоятельно разрабатывают свою систему обучения. Как проходят уроки в первом классе и каким является образование в школе в целом – читайте в материале.

Преподавательница из Украины Александра Журавлева, которая сейчас работает в Канаде, поделилась с изданием Osvita информацией об обучении первоклассников в этой стране.

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Как учат детей в первом классе в Канаде

Ученики заходят в класс с 7:50 до 8:10, здороваются, тихо снимают верхнюю одежду и начинают работать сами.

Уже в 8: 10 звенит звонок, учитель начинает проверять присутствие в электронном журнале, а потом дальше садится за стол, где сортирует все материалы и тому подобное. Зато дети в это время начинают работать в рабочих тетрадях, которые накануне разложила учительница. Ученики самостоятельно вырезают или рисуют.

Уже в 8:20 учительница начинает урок. Сначала они вспоминают дни недели, месяц, число и тому подобное. Затем каждый ученик берет свою коробочку с материалами, раскладывает конструктор на столе и начинает считать. Учительница называет число, ученики отсчитывают необходимое количество кубиков и тому подобное.

После этого учительница объясняет следующее задание и раздает тетради. Ученики должны обвести 12 каких-то предметов, пишут по 2 строки цифры "12" самостоятельно. Первый урок заканчивается физкультминуткой.

Так, плавно начинается следующий – грамотность, перерыва нет. Ученики получают задание составить рассказ. К примеру, учительница дает ученикам какие-то предметы (лего, кубики, фото животных или людей). Дети сначала играют, а учительница подходит к каждому и просит рассказать свои выдумки про зоопарк, корабль, супермена и тому подобное.



Дети на уроке в канадской школе / Фото macleans

То есть с 8:10 до 9:40 пробегают 2 первых урока. Ученикам дают еще 5 минут, чтобы убрать рабочее место и собраться на перерыв во двор. На свежем воздухе они проводят около 15 минут, затем имеют 20 минут на перекуску и начинается следующий блок из двух уроков подряд.

На этих уроках учитель большую часть времени сидит за своим рабочим столом, а ученики много играют и работают самостоятельно.

"Все спокойно, расслабленно и медленно. Никто не спешит, никого не подгоняет. Я ни разу не слышала вопроса "А что делать? А где писать? А на какой странице?", – заключает Александра Журавлева.

Общие факты об образовании в Канаде

В Канаде есть 10 систем образования, потому что там 10 провинций. Поэтому, образование в школе является обязательным с 6 до 16 лет, но в Онтарио и Нью-Брансуик – до 18 лет, однако в других провинциях можно оставить школу и в 14 лет.

Школьное образование состоит из начального (1-6 классы, с 6 до 12 лет) и среднего (7-12 классы, с 13 до 18 лет). Обучение происходит на одном из официальных языков – английском или французском. Частные школы очень дорогие, но там есть современное оборудование классов, лаборатории, спортивные комплексы, общежития и лучшие преподаватели.

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Обучение построено очень гибко. В зависимости от класса формируется перечень обязательных предметов, а также перечень предметов на выбор. Родители или ученик могут формировать программу в своем темпе и даже учиться дома. Интересно, что оценки ставят в процентах, а в конце учебного года из них выводят средний балл. Чтобы перейти к следующему классу, надо набрать не менее 50%.

Добавим, что учитель не имеет права повышать голос на ученика и даже просто критически высказываться. Учебный процесс заточен под более слабых, чтобы они не чувствовали себя угнетенными. Поэтому действительно одаренные дети обычно идут в специализированные школы.