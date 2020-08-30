Еще в 2014 году Илон Маск основал школу для своих сыновей под названием Ad Astra (с лат. – "к звездам"). Там учатся около 50 детей, родители которых в большинстве работают в компании Маска – Space X.

Илон Маск ставит цель – развить уникальные способности у детей, не заставляя их адаптироваться к заранее установленной системе. Там нет оценок, а изучать можно все, что хочешь, передает портал "Педагогическая пресса".

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Поэтому, школа имеет определенные принципы, которым следует во время обучения детей.

7 принципов обучения в школе Илона Маска

Нет системы оценок

Илон Маск рассказал, что в его школе нет оценок, потому что те формируют у детей искаженную систему ценностей. Но вместо этого в заведении есть собственная валюта – "астры", и их получают не за правильно решенную задачу, а за реализацию своих идей.

В школе каждый чем-то занимается: кто-то делает сайты, кто-то печет пирожки и тому подобное. Каждый ученик имеет возможность сделать что-то и узнать, насколько это ценится. Именно по такому принципу дети заранее обучаются рыночным отношениям на практике.

Не настаивают на получении высшего образования

Высшее образование и углубленное изучение всех предметов в школе Илона Маска скорее считается минусом, чем плюсом. По его словам, высшее образование заставляет людей считать себя особенными, после чего те перестают кого-либо слушать и анализировать свои ошибки.

Ведь многие люди достигают в жизни успеха без диплома, как вот известные всему миру Стив Джобс и Билл Гейтс. Поэтому ученики Маска сосредоточены на фундаментальном знании. Они постигают основы дисциплин, применяя все на практике, а не забивают голову тем, что им вряд ли понадобится в дальнейшем.

Дети любят школу Илона Маска / Фото из открытых источников

Там много практики и нет тестов

Маск считает, что из-за тестов американские выпускники не умеют думать, они могут только подчеркнуть "правильный ответ". Зато он считает самым эффективным способом – практику. Так, вместо рассказов, в школе Маска ученикам дают двигатель и просят его разобрать.

"Решение абстрактных задач не приносит пользы, потому что дети тогда ничего не запоминают. Их мозг просто отсеивает лишнюю информацию", – говорит Маск. В школе предпринимательным детям дают реальные задания создать что-то.

Дети получат углубленные знания по этике и морали

Илон Маск придумывает для школьников интересные задания с моралью. К примеру: "Представьте, что основная часть населения в городе работает на огромном заводе. Этот завод загрязняет озеро и убивает животных в нем. Что вы сделаете, если закрытие фабрик означает потерю работы для всех, а если их оставить, то город рискует потерять озеро?".

Такие задания помогают детям взглянуть на мир критически, проверить на прочность свою систему ценностей.

Нет строгого разделения на классы

Илон Маск рассказывает, что в его школе нет никаких классов, ученики проходят обучение все вместе. Они, независимо от возраста, вместе решают поставленные задачи, делятся мнениями и тому подобное.

Так ученикам интереснее учиться. И, приходя домой, они обсуждают пройденное с родителями, а потом несут их мнение в коллектив.

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Физику изучают на практике, а не на теории

Предприниматель считает, что даже если вы не хотите связывать свою профессию с физикой, ее все равно полезно знать. Поэтому Маск рекомендует изучать ее как фундамент, а затем пройти несколько курсов, чтобы определиться с самым интересным для вас направлением.

По его словам, важно, чтобы дети наглядно видели все ее законы и применяли их, а не зубрили сухую теорию. Также необходимой для всех является экономика, чтобы дети могли легко разбираться в ее терминологии.

Нет обязательной программы

Маск говорит, что кто-то любит математику, а кто-то – языки или музыку, поэтому в школе правильнее основать программу, опираясь на интересы ребенка, а не заставлять его проходить заранее описанные предметы. Для учеников школы Ad Astra уроки не мучение, а способ лучше узнать то, что им интересно.

Отметим, что недавно Илон Маск решил помочь с открытием онлайн-школы для детей старше 8 лет. Он пожертвовал свои деньги на создание новой частной онлайн-школы Astra Nova в Лос-Анджелесе. Учебное заведение начнет работу уже в сентябре этого года.