В каждой стране обучают детей по своим правилам. Сейчас они немного изменились из-за карантина. Как учат учеников в школах Китая – рассказала украинская учительница из Одессы.

Учительница Кристина Раду переехала в Китай и там преподает английский в частной школе. Для издания "Освитории" она рассказала о китайском образовании, зарплатах местных преподавателей и жестких карантинных требованиях в школах страны.

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Она по образованию переводчица китайского и английского языка. Три года назад учительница прошла собеседование и получила работу в Китае. По ее словам, в этой стране очень популярно частное образование. Китайцы могут отдать последние деньги, чтобы их ребенок посещал лучшую школу.

Интересно, что получить диплом учителя в Китае сложно, однако впоследствии все выпускники работают по специальности. В профессии достаточно много людей возраста 25–30 лет. Соотношение женщин и мужчин в профессии – примерно 65 % против 35 %.

Как учат детей в Китае

Учитель всегда прав

В Китае очень престижно быть учителем, хотя это трудно, потому что такая работа с детьми – это большая ответственность. Преподавателя там считают вторым папой или мамой.

Родители приучают детей, что учитель всегда прав. Любое замечание от учителя воспринимают серьезно. Ученик в школе может высказывать собственное мнение.

Однако в государственной школе преподаватель может накричать, даже ударить. Родители все знают и одобряют. Здесь это не запрещено. С другой стороны, учитель-мужчина может повышать голос только на учеников-мальчиков.

Также в Китае между родителями учеников и педагогами поощряется неформальное общение. Например, семья может пригласить учителя поехать с ними за город собирать мандарины. И если педагог согласился, то для семьи это большая честь.

Занижают оценки, чтобы мотивировать

Начальная школа в Китае начинается с 6 лет и длится аж шесть лет. Чтобы попасть в среднюю школу, ребенок сдает экзамен.

Система оценивания у них — от A до F, где А – это 90-100 баллов, а F (менее 60 баллов. "Также китайцы используют систему оценивания для мотивации детей. Например, могут специально занизить оценку целеустремленному ребенку, чтобы заставить его работать еще интенсивнее", – рассказала учительница.



Обучение учащихся в Китае / Фото "Освитория"

Как выглядит распорядок дня школьника в Китае? С первого класса дети находятся в школе по 9 – 10 часов. В 7:30-7:45 начинается зарядка на общей площади. К 11:30-12:00 они учатся. Дальше – обед и дневной сон. С 14:00 снова уроки.

После 17:00 часть детей остается в школе: ужинают и садятся за домашнее задание. Учитель не идет домой, пока все его не выполнили. Так, порой учителя заканчивает работу около 10 вечера.

Учатся в Китае 5 или 6 дней в неделю. Но в субботу и воскресенье дети тоже загружены: спорт, гимнастика, английский, дополнительные занятия с репетиторами. В частных школах это обеспечивается на базе школы.

Дресс-код в школах

Школьная форма в Китае – это мешковатый спортивный костюм с логотипом школы. Чаще всего черно-красных цветов. Так одеваются и мальчики, и девочки. Частично все из-за того, что во многих школах нет отопления, поэтому дети сидят на уроках в верхней одежде или жилетках.

Зато учителя могут одеваться как угодно. Кто-то выбирает официально-деловой стиль и каблуки, кто-то ходит в кроссовках и джинсах.

Питание в государственных школах бесплатное и для детей, и для персонала. И деньги в фонд класса в Китае никто не сдает. Такого понятия у них просто нет. День рождения здесь отмечают по лунному календарю. Также можно подарить цветы учителю, но их надо оставить в школе – домой букеты никто не забирает.

Ходят ли больные дети в школу

Пропускать обучение в школах Китая считается недопустимым. Раньше дети приходили на уроки даже с признаками болезни. Однако во времена коронавируса с температурой учеников в класс уже не пустят.

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Дистанционное обучение в школах Китая

Карантин в Китае начался еще в феврале. На тот момент в школах были каникулы и их закрыли на 6 месяцев. Один все просидели в полной изоляции, еще два – не работали, а потом перешли в онлайн.

Для организации дистанционного обучения китайские айтишники разработали специальную систему. Однако единых инструкций и онлайн-уроков на всю страну в Китае нет. Считается, что каждый преподаватель лучше знает, что нужно именно его ученикам.



Учительница из Украины работает в Китае / Фото " Освитория"

После этого государственные школы открылись в сентябре, а некоторые частные школы начали работать в июле. Поэтому учебные заведения проходили серьезные проверки, закупали маски, санитайзеры. "У нас убрали часть, а чтобы полностью продезинфицировать вентиляционные трубы, частично разнесли стены. И конечно же, все учителя прошли медкомиссию", – сказала Кристина Раду.

Сейчас к болезням учителей относятся спокойнее, а раньше все было иначе. "Мою коллегу лишили права преподавания на три года, потому что в семье зафиксировали тяжелый случай заболевания коронавирусом – скончалась двухмесячная племянница", – добавила учительница с Украины.

Сейчас правил придерживаются жестче. Родители в школу не заходят, детей забирает учительница и провожает их в школу. После каждого урока класс дезинфицируют и проветривают.

Сколько зарабатывает учитель в Китае?

В среднем китайский учитель государственной школы зарабатывает тысячу долларов в месяц (средняя зарплата по Китаю – 1071 доллар). Во многих городах за эти деньги можно платить за жилье, содержать семью из трех человек и экономить. А в частной школе педагоги зарабатывают лучше.