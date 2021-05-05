Если участники ВНО до сих пор не получили индивидуальных конвертов с сертификатами, они могут отследить почтовое отправление.

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Для этого нужно ввести номер регистрационной карточки в сервис проверки состояния обработки документов.

Если участник зарегистрирован – ему отправили письмо с сертификатом. Тогда на веб странице будет указан идентификатор соответствующего почтового отправления, по которому его можно отследить.

Также участники, которые до сих пор не получили письмо с сертификатом, могут обратиться в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

Почему важен сертификат ВНО? Этот сертификат вместе с паспортом и приглашением-пропуском является обязательным документом для допуска к пункту тестирования.

Где участники ВНО будут сдавать тестирование

Участники ВНО получили приглашения-пропуска, в которых указаны адреса пунктов тестирования и рекомендуемый промежуток времени для тестирования. Их можно найти на информационных страницах.

Адреса пунктов проведения внешнего независимого оценивания также есть в мобильном приложении "Мое ВНО".

А директора школ уже получили информацию о пунктах проведения ВНО и количестве выпускников, которые будут проходить тестирование в каждом из них.

Она размещена в кабинете руководителя учебного заведения в разделе "пункты проведения ВНО". Доступ к странице осуществляется по логину и паролю, полученным ранее от регионального центра оценивания качества образования.

Добавим, что участникам ВНО необходимо до 21 мая самостоятельно распечатать приглашение-пропуск со своей информационной страницы на сайте УЦОКО. Доступ к странице осуществляется по номеру сертификата и PIN-коду.

Отметим, что несмотря на карантин, ВНО в 2021 году состоится в запланированные сроки. Так, первый предмет на ВНО-химия, и он пройдет 21 мая. Последнее ВНО (по географии) состоится 15 июня.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала