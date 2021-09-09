Медицинский директор Хмельницкой инфекционной больницы Нинель Марцонь рассказала, что вечером 7 сентября в больницу обратились родители пяти детей по поводу пищевого отравления. Все дети жаловались на рвоту и боли в животе.

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По ее словам, четверо детей госпитализированы в медучреждение, родители одного ребенка от госпитализации отказались.

Все дети, обратившиеся в больницу, являются учениками младших классов УВО №1. Состояние детей сегодня средней тяжести – у двух уже нет температуры, у двух еще периодически поднимается температура,

– сказала Нинель Марцонь.

Еще ряд детей с плохим самочувствием и похожими симптомами находится дома. В полиции Хмельницкой области по факту предполагаемого отравления детей открыли уголовное производство

Что говорят дети

Школьники рассказали врачу, что им не очень смаковало мясо в плове, который они вчера ели в школьной столовой.

Однако, как отмечает Нинель Марцонь, кроме плова дети ели еще много других различных продуктов. "На сегодняшний день больше детей, учащихся УВО №1, к нам в больницу не поступало", – добавляет она.

По прогнозам, дети, которые были госпитализированы с пищевым отравлением в инфекционную больницу, пробудут у них на лечении 5 – 7 дней.

Реакция департамента образования

На ситуацию в УВО №1 сразу отреагировали в департаменте образования и науки Хмельницкого горсовета.

Его руководитель Надежда Балабуст говорит, что Госпродпотребслужба уже направила в эту школу своих специалистов.

Совместно с региональным лабораторным центром там были отобраны образцы проб пищевых продуктов и смывов, обследованы работники на наличие возбудителей кишечных инфекций. Устанавливаются причины массового заболевания детей,

– сообщила она.

Также проводится проверка на бактерии и вирусы 11 работников УВО №1, которые готовят пищу в заведении или контактируют близко с самими детьми.

Школу перевели на дистанционку

Сначала учебное заведение работало в штатном режиме, но до выяснения причин отравления учащихся, там ввели усиленные дезинфекционные мероприятия. По состоянию на 8 сентября на уроках отсутствовали 232 ребенка из 602 учеников начальной школы учебно-воспитательного объединения.

А уже от 9 сентября в начальной школе и дошкольном подразделении будет дистанционное обучение.

К слову, в одной из гимназий Киева отравились 170 детей. Сначала школьникам просто стало плохо. Потом уже появилась диарея и рвота. Впоследствии у одной больной обнаружили кишечную инфекцию. Руководству гимназии выписали штраф на сумму в более чем 30 тысяч.