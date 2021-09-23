Убытки на 16 миллионов: чиновники на Николаевщине закупили школам некачественные е-учебники

В Николаевской области на закупки электронных школьных учебников растратили 16 миллионов гривен. В преступлении подозревают экс-чиновницу местной ОГА и руководителя коммунального предприятия.

В течение 2017–2019 годов директор одного из департаментов Николаевской ОГА, руководители коммунальной организации и частного предприятия-поставщика заключили соглашения о закупке е-учебников для местных школ.

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Оказалось, что принятые услуги по электронным учебникам не соответствовали техническим требованиям и функциональным данным.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что большая часть отделов образования области вообще не использовали приобретенные электронные сервисы из-за их несоответствия учебной программе,

– говорится в сообщении МВД.

Учителя рассказали, что пособия в электронном виде лишены функционала – не содержат мультимедийных и интерактивных функций, что было прописано в требованиях во время закупки, а представляли собой просто сканированные варианты учебников.

В то же время чиновники, не проверив эти данные, подписали документы и перечислили средства из бюджета. В результате закупки таких некачественных учебников бюджету области нанесен ущерб почти на 16 миллионов гривен.

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Экс-чиновнице Николаевской ОГА и руководителю коммунального предприятия объявили подозрения по статье № 367 (Служебная халатность), а руководителю частного общества – по статье №191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им).

К слову, СБУ разоблачила руководителя Летной академии НАУ. Он вместе с посредником получил взятку в 20 тысяч долларов. Деньги хотели получить от директора местной компании за сотрудничество с академией. А за отказ начальник вуза угрожал предпринимателю уничтожить его бизнес. Детали – читайте в статье.