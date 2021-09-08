Нападение на педагогов студентка назвала "гадким и неприятным поступком". Она также подчеркнула, что совершила "до ничтожества жестокие действия".

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Что заявила нападавшая

Петрова подчеркнула, что если бы могла вернуться во времени, то вместо этого просто пришла бы к учителям, которым нанесла ущерб, чтобы конструктивно поговорить и "решить все по-хорошему". Несмотря на то, что пострадавших не было в зале суда, Петрова решила к ним обратиться. Она отметила, что "нанесла вред женщинам, которые совсем не виноваты". Подозреваемая добавила, что ей жаль, что свидетелями нападения на учителей стали дети. Ведь увиденное могло травмировать их.

О конкретной причине своих действий девушка не говорила. Однако заявила, что хотела "запугать и показать, что хватит, так как насилие порождает только насилие". Что именно она имела в виду – неизвестно. "Я не намеревалась навредить как-то телесно. Намерения убийства у меня как такового не было", – утверждает нападавшая.

Подозреваемая прокомментировала нападение в школе: смотрите видео

Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 5 сентября Петровой приснился сон о том, что она должна кого-то убить. Мол, именно это привело к агрессии в школе.

Петрова вспомнила об ученике, который отобрал у нее арбалет

Кроме этого, подозреваемая подчеркнула, что хоть это и может прозвучать странно, но она хочет отметить храбрость школьника, который отобрал у нее арбалет. Мол, он проявил исключительную храбрость. "Насколько я помню, он 2008 года рождения, совсем ребенок. Именно он наш герой", – подытожила Петрова.

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