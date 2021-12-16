Как убирают ученики в классах в разных странах мира: интересные факты

В школах до сих пор длятся споры относительно уборки учениками в классах. Интересно, что в некоторых странах дети законодательно обязаны мыть пол, а в других – за дополнительную уборку ответственен родительский счет. Как этот вопрос решают за рубежом – читайте в статье.

Уборка классов в Украине

Новый санитарный регламент, вступивший в силу с 1 января 2021 года, не предусматривает привлечения школьников к мойке полов и окон.

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Отметим, что старый регламент предполагал, что учащиеся могут самостоятельно убирать классы, кабинеты и лаборатории. В то же время, в новом документе этот термин называется "самообслуживание" – он означает только уборку за собой и содержание своего рабочего места в чистоте.

Санитарный регламент позволяет привлекать учеников 5 – 11 классов только к поливу растений и влажной уборке поверхностей (без мытья полов и окон). Происходить это должно при участии учителей или медиков. Продолжительность такого самообслуживания не должна превышать 1 часа в неделю.

Убирают ли ученики в классах за границей

Япония: уборочные квесты

Ученики в Японии сами моют школы, ведь большинство маленьких японцев любят наводить чистоту в помещениях. Интересно, что родители там имеют право пожаловаться, что ребенка в школе не научили, например, мыть полы.

Ведь считается, что цель уборки – не позаботиться о чистоте школы (для этого есть технический персонал), а научить учеников быть полностью самостоятельными в быту. И, конечно, уметь работать в команде.

Для этого группы детей каждую неделю получают новое задание. Одни отмывают стены и двери, другие смахивают пыль на шкафах и люстрах, кто-то ровняет дорожки во дворе. Больше всего школьники любят ухаживать за деревьями и кормить животных.

На уборку в японских школах отведено 20 минут на большом перерыве, после обеда. В это время играет веселая песня о школьной уборке "о-соджи". А для начальной школы устраивают уборочные квесты с поиском каких-нибудь сюрпризов или соревнования с наградами.

Вместе с детьми работает технический персонал, а в некоторых школах – и учителя. Еще одна традиция – старшеклассников закрепляют за учениками начальной школы, которым они помогают справиться.

Китай: продолжение утренней зарядки

В Китае делают акцент только на слове "надо" и заботе о коллективных интересах. Убирают в школах ученики ежедневно утром после зарядки, которую все одновременно делают в 6:30 – 7:00.

Все дети от первого до последнего класса должны самостоятельно заботиться о помещениях, где учатся. В то же время уборщицы заботятся о коридорах, залах, санузлах. Но в помощь им назначают и группу дежурных школьников. На каждого ученика такое дежурство приходится раз в месяц.

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Ученики убирают в классе

А еще дети заметают дворы, в некоторых учебных заведениях – дежурят на кухне, стоят на раздаче блюд. Иногда школьники даже могут мыть окна.

Добавим, что в Китае ученики любят уборку, хотя она и не так весела, как в Японии. Их привлекает возможность оторваться от уроков, которыми занимаются десять часов в день. Также это возможность пообщаться.

Сингапур: закон обязывает

Пять лет назад в Сингапуре законодательно ввели для школьников обязательную отработку на благо школы. Теперь ученики должны убирать часть территории школы, закрепленной именно за их классом. Это может быть двор, коридор, спортзал, лаборатория.

Минимум уборки, согласно которой закон считается выполненным, это 10 минут в день. Впрочем, школы по собственному усмотрению могут вводить более долгие трудовые обязанности. Также учебные заведения решают, когда именно проводить уборку.

Чиновники считают, что это воспитывает в учениках ответственность, трудолюбие, привычку убирать за собой. Никаких протестов от родителей или подростков не поступало.

Нигерия: научить чистоте взрослых

В этой стране мусор могут вывозить только раз в месяц, потому что не хватает денег на такие услуги. Взрослые пренебрегают экологией: закапывают хлам и остатки пищи в песок. Поскольку урн почти нет, большинство людей бросает окурки или обертки пищи прямо на землю.

Ученики, которые решают убирать школы (обычно девушки), делают это не по принуждению, а как проект, как пример для соседей. К примеру, они содержат в чистоте большой школьный комплекс – собирают мусор на территории школы и в кабинетах, подметают и моют полы.

Также они объясняют другим, в том числе взрослым, что загрязнение окружающей среды оборачивается болезнями. Девушки считают, что чистота, которую они наводят – символ их душевной чистоты.

Великобритания: только поддерживать порядок

Ученики там убирают только в форме эксперимента. Недавно в нескольких школах графства Девон решили, что это отличный способ снизить нагрузку на уборщицу, а также приучить детей уважать эту профессию. Однако ученики убирают только в классах.

Эксперимент вызвал бурное обсуждение в прессе. Большинство британцев убеждены: учеников следует учить только поддерживать порядок, но не убирать. Ведь уборщики могут расслабиться и пренебрегать обязанностями с такими помощниками. А при пандемии гигиена в школе — ценная вещь.

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США и Канада: наказание нарушителям

В этих странах убирать принуждают только тех, кто нарушает поведение. Отработать должен тот, кто мусорит, рисует парты, приклеивает жвачки, что-то специально портит, оставляет граффити на стенах и т.д.

Например, если ученик разрисовал ручкой парту, он должен отмыть пятна со всех парт класса. А если кто-то бросил бумажку, то должен заместить кабинет.

Франция: за все платят

В этой стране дети в классах не убирают. Если же они повредили школьное имущество или личные вещи одноклассников, даже если это сломана молния на куртке во время потасовки, во многих школах автоматически штрафуют родителей.

Деньги снимут и за то, что ребенок сорит, поэтому школе приходится тратиться на дополнительные услуги по уборке. Для этого папы и мамы платят страховку, которая прикреплена к родительскому счету одного из родителей.