В 7 километрах от линии фронта в селе Николаевка Донецкой области расположена единственная школа на 2 деревни. Там готовятся к 1 сентября, учитывая все меры безопасности.

Как будут учить детей в условиях карантина и близкого расстояния к боевым действиям – читайте в материале 24 канала.

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Как уберечься от обстрелов

Во время активных боевых действий оккупанты стреляют и по окрестностям, и по селу. Поэтому особым условием безопасности в школе является наличие полноценного укрытия. В селе Николаевка полезным становится помещение, построенное еще в 1954 году. Впрочем, оно нуждается в ремонте, но во время обстрелов это становится неважным, главное – спастись от вражеской артиллерии.

"На стенах написано, где какой класс должен находиться. С ними был классный руководитель. Рядом расположен детский сад и пока стреляли, мы все здесь сидели. Песни пели, рисовали, загадки отгадывали", – вспомнил директор Николаевской ООШ I-III ступеней Сергей Массалов.

Укрытие, под которым скрываются школьники во время обстрелов / Скриншот с видео

Ученики школы хорошо помнят, как приходилось сидеть в укрытии, пока над их головами бушевал ожесточенный бой. Но через несколько дней снова возвращались к обучению.

"Дали 3 звонка, потом технички постучали в дверь. Мы стали под стенку, а затем побежали в подвал. Телефоны брали, несколько книг, ручки, тетради. Страшно было, конечно, но потом перестали стрелять и поэтому мы уже к этому привыкли", – объяснила школьница Настя.

Карантинные ограничения

Однако пока на линии разграничения боевики соблюдают режим прекращения огня. Но теперь руководству школы нужно позаботиться и о другой – эпидемиологической безопасности, чтобы избежать вспышки коронавируса. Ведь в 2020 году в Николаевское учебное заведения придет 160 детей.

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"У нас 2 выхода – детки смогут заходить, как через школу, так через улицу. Сначала будут мыть руки. Если раньше здесь просто полотенца висели, то сейчас антисептики и одноразовые полотенца", – пояснила заместитель директора по воспитательной работе Ирина Грибова.

Также будет ограниченное количество учеников в столовой:

за столиком смогут сидеть только 4 человека;

повар будет раздавать еду в защитных масках и перчатках;

в столовой будут стоять антисептики;

дети будут приходить со своими бутылочками или с одноразовыми стаканчиками.

Николаевскую школу посещают и дети из соседнего села Новогнатовка. Тамошнюю закрыли, поэтому это заведение объединяет сразу два села на линии разграничения. И хотя до оккупированной территории расстояние в 20 минут, дети готовы получать знания.

Правила работы образовательных учреждений / Инфографика 24 канала